Resumen Diario – Venta Global: Caídas en Acciones y Criptomonedas

Caídas generalizadas en los mercados ante mayor aversión al riesgo

La sesión bursátil en EE. UU.

La jornada en los mercados estadounidenses se ve marcada por pérdidas en los principales índices: el Dow Jones Industrial Average retrocede un 0,6 %, el S&P 500 cae un 1,11 % y el Nasdaq Composite pierde un 1,80 %.

Este comportamiento muestra un claro predominio de las caídas, especialmente entre las acciones tecnológicas y las empresas de pequeña capitalización, en un contexto de mayor volatilidad y una notable aversión al riesgo por parte de los inversores.

¿Qué factores subyacen?

Cierre parcial del gobierno federal de EE. UU.

El actual cierre parcial del gobierno federal de EE. UU. continúa y se ha convertido en uno de los más prolongados de la historia.

En los últimos días no se ha alcanzado ningún acuerdo decisivo entre republicanos y demócratas. Una de las consecuencias del estancamiento es la falta de publicación de varios informes macroeconómicos, incluido el informe JOLTS Job Openings programado para hoy.

Atención sobre la temporada de resultados

La temporada de resultados empresariales sigue en curso, con informes esperados hoy por parte de grandes tecnológicas como AMD y Arista Networks. Sus cifras serán clave para confirmar si el rally tecnológico aún se mantiene.

Mercados europeos y divisas también muestran debilidad

Los mercados europeos registraron también caídas: el Euro Stoxx 50 retrocedió alrededor de un 0,26 %, el DAX de Alemania cayó aproximadamente un 0,77 %, el CAC 40 de Francia perdió un 0,52 % y el IBEX 35 de España descendió levemente un 0,09 %.

En el mercado de divisas el par EUR/USD cayó un 0,32 %, reflejando un debilitamiento del euro frente al dólar; mientras que el GBP/USD retrocede un 0,86 %, mostrando que la libra esterlina pierde aún más terreno frente al dólar. En conjunto indica un fortalecimiento del billete verde frente a las principales divisas.

Materias primas y criptomonedas: tensión en varios frentes

El oro ha retrocedido cerca de un 1,5 %, cotizando por debajo de los 3 950 dólares la onza.

La plata también cae más de un 1 %.

El crudo Brent se ha debilitado ligeramente, situándose en 65,50 USD por barril.

Los futuros del gas natural registran un alza de más de un 3 %.

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin ha caído casi un 5,5 %, situándose cerca del nivel psicológico de los 100 000 USD, mientras que Ethereum retrocede más del 8 %, bajando desde los ~3 300 USD.

¿Qué puede explicarlo todo esto desde un enfoque más amplio?

Impacto del cierre del gobierno en la economía

El cierre del gobierno introduce varios canales de tensión:

Demoras y suspensión de muchos informes macroeconómicos clave, lo que genera mayor incertidumbre sobre la política monetaria y la trayectoria económica futura.

Reducción de gasto público, de pagos a empleados federales y menores compras del gobierno, lo que puede afectar al crecimiento económico.

Esta paralización podría reducir el PIB de EE. UU. en 1‑2 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año.

Históricamente, aunque los mercados de acciones han llevado bien algunos cierres gubernamentales, los activos tienden a recuperar tras 3‑6 meses.

Inversión tecnológica y pequeñas compañías bajo presión

La caída más pronunciada en índices tecnológicos y de pequeña capitalización sugiere que los inversores están moderando expectativas de crecimiento o de riesgo: estas compañías suelen estar más expuestas a incertidumbres macro, expectativas altas o financiación externa.

Fortalecimiento del dólar y desplazamiento hacia activos más defensivos

El fortalecimiento del dólar, la caída del euro y de la libra indican que los capitales buscan resguardarse. A la vez, aunque el oro no ha ganado hoy, sigue siendo vigilado como activo refugio. Las caídas en activos más riesgosos (criptomonedas, tecnología) confirman que el ánimo del mercado es de precaución.