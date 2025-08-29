El Nasdaq 100 cae un 1,25% 📉

La presión vendedora en semiconductores y software golpea a Wall Street 🗽
Nasdaq 100 bajo presión por retrocesos tecnológicos
Los futuros sobre el Nasdaq 100 (US100) caen más de un 1 %, reflejando la presión vendedora en el sector tecnológico. Las empresas de semiconductores y software encabezan las pérdidas, lo que intensifica el retroceso de la jornada.
Principales retrocesos en el US100
-
Nvidia (NVDA.US): –3 %
-
Oracle (ORCL.US): –4 %
-
Taiwan Semiconductor (TSM.US): –3 %+
-
Broadcom (AVGO.US): –3 %+
Este desempeño confirma que el sector de chips y software está liderando las caídas en Wall Street, afectando directamente la evolución del Nasdaq 100.
Datos macroeconómicos en EE. UU.: consumo sólido, inflación estable
Los datos económicos de EE. UU. señalaron un aumento sólido en ingresos y gasto de los consumidores, reforzando la resiliencia de la economía.
En cuanto a la inflación PCE, las lecturas estuvieron en línea con las expectativas. Sin embargo, un punto de alerta vino de los precios de los servicios, que mostraron un incremento superior al 3 % interanual.
Esto implica que, aunque la inflación general sigue contenida, la presión en los servicios podría generar cautela en la Reserva Federal a la hora de definir su política monetaria.
Comportamiento sectorial: tecnología bajo presión
El sector tecnológico es el más débil del día, afectado especialmente por las fuertes caídas en semiconductores y software.
En contraste, los sectores de salud y energía muestran un comportamiento relativamente mejor, lo que sugiere una rotación de flujos hacia sectores defensivos y con mayor estabilidad frente a la volatilidad tecnológica.
Nasdaq 100 (gráfico H1)
El índice Nasdaq 100 cae más de un 1% con volumen elevado, cotizando por debajo de las medias móviles EMA50 y EMA200. En el gráfico diario, el indicador RSI ha caído hasta 31.
