El Nikkei 225 en máximos históricos

Las expectativas de un mayor gasto fiscal impulsan la rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años hasta el 1,66%

El Nikkei 225 se dispara un 3,5% en la sesión, superando los 49.200 puntos y estableciendo otro récord histórico, tras alcanzar varios máximos este mismo mes. Esta subida responde al hecho de haber superado el estancamiento político en Japón. El índice Topix, en su conjunto, también registra subidas del 2%, impulsadas principalmente por los sectores electrónico y financiero.

El mencionado aumento se debe principalmente al sólido desenlace de las negociaciones de coalición. El Partido Liberal Democrático (PLD) está dispuesto a firmar un acuerdo de coalición con el Partido de la Innovación de Japón (Ishin). Se espera que la primera ministra del nuevo gobierno sea la actual líder del PLD, Sanae Takaichi, conocida por sus posturas procrecimiento, que recientemente han provocado un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos japoneses y la debilidad del yen, debido a las expectativas de una importante emisión de deuda para respaldar el aumento del gasto.

Los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años ya han alcanzado el 1,66%, significativamente por encima del tipo de interés oficial actual del 0,5%. Fuente: Bloomberg Finance LP

El PLD e Ishin han llegado a un acuerdo de amplio alcance, y la firma oficial de la coalición está prevista para hoy. Takaichi, como líder del PLD, tiene prácticamente garantizado el cargo de Primer Ministro con el apoyo de los miembros de Ishin. La votación para la aprobación del gobierno está prevista para mañana.

La probabilidad de una política de estímulo está provocando ventas masivas de bonos, compras de acciones y una renovada, aunque leve, debilidad del yen. Por el contrario, el USD/JPY ha retrocedido significativamente en las últimas sesiones y se ha estabilizado entre 150 y 151.

Durante la campaña por el liderazgo del PLD, Takaichi promovió planes para aumentar el gasto público en sectores estratégicos, como defensa, tecnología, ciberseguridad y energía nuclear.

Cotización del Nikkei 225

El Nikkei 225 sube un 25% en el año, con un ritmo de crecimiento que se ha acelerado en las últimas semanas, una tendencia que no se justifica plenamente por las fluctuaciones cambiarias. Sin embargo, se ha renovado el debate sobre el regreso del carry trade, incluso a pesar del riesgo de subidas de tipos de interés en Japón. El incremento reciente del índice japonés es mayor que el de Wall Street. Los niveles de resistencia fuertes para el Nikkei 225 son 50.000 y 51.000 puntos, coincidiendo este último con la extensión de 200,0 puntos de la caída de principios de año. El soporte se encuentra en la extensión de 161,8 puntos, cerca del nivel de 47.000 puntos.

Fuente : Plataforma de XTB