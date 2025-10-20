Alibaba, uno de los mayores líderes tecnológicos chinos, ha desarrollado una solución innovadora llamada Aegaeon que podría cambiar significativamente la forma en que se utiliza el hardware para la inteligencia artificial. Según el gigante chino, esta tecnología reduce la cantidad de tarjetas gráficas Nvidia H100 necesarias para ejecutar grandes modelos de IA hasta en un 82%, manteniendo un alto rendimiento y velocidad, lo que podría impactar en las ventas del gigante de la inteligencia artificial.

¿En qué consiste la nueva tecnología de Alibaba?

Tradicionalmente, a cada modelo de IA se le asigna una unidad de procesamiento gráfico (GPU) independiente, lo que a menudo resulta en una infrautilización de su capacidad. Aegaeon, la nueva solución de Alibaba, permite que varios modelos compartan una sola GPU simultáneamente, lo que aumenta considerablemente la eficiencia del hardware. Gracias a esto, una GPU puede gestionar hasta siete modelos a la vez. Las pruebas del sistema, que duraron más de tres meses, demostraron que Alibaba Cloud logró reducir la cantidad de GPU utilizadas de 1192 a 213 sin sacrificar la calidad ni la velocidad del servicio.

Cabe destacar que las tarjetas gráficas, especialmente las más avanzadas como la Nvidia H100, son muy caras, y los costes de compra y operación constituyen una parte significativa del presupuesto de las empresas que trabajan con IA y computación en la nube. Al reducir la cantidad de GPU necesarias, Alibaba puede ahorrar considerablemente, lo que repercute positivamente en sus resultados financieros.

Además, debido a las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos a las empresas chinas, el acceso a las GPU más recientes es limitado. Por lo tanto, un uso más eficiente del hardware que ya poseen se vuelve crucial para mantener la competitividad.

¿Es el fin del dominio de Nvidia?

A primera vista, la menor demanda de tarjetas gráficas podría representar un desafío para Nvidia, uno de los mayores fabricantes mundiales de este hardware. Nvidia genera una parte significativa de sus ingresos de la venta de GPU avanzadas utilizadas en centros de datos y desarrollo de IA. Este segmento le genera a la compañía ingresos récord, por lo que cualquier reducción significativa en la demanda de grandes clientes como Alibaba podría afectar negativamente sus resultados financieros. Una menor demanda podría afectar no solo a los ingresos de Nvidia, sino también a toda la cadena de suministro y a los planes de inversión del sector.

Al mismo tiempo, el mercado recibe esta noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, reconoce el potencial de importantes ahorros de costes y mejoras de eficiencia, pero por otro, espera la confirmación del rendimiento real de Aegaeon. Los mercados quieren comprobar si las reducciones prometidas en el uso de GPU se mantendrán a escala y si podrían surgir problemas imprevistos que alteren esta perspectiva positiva.

A pesar de estas expectativas, las noticias sobre la tecnología Aegaeon tuvieron una reacción positiva en el mercado bursátil. En los últimos tres meses, las acciones de Alibaba han aumentado su valor casi un 40%, lo que indica el incremento de la confianza del mercado.

Cotización de las acciones de Alibaba

Fuente: Plataforma de XTB

Los inversores creen que Aegaeon no solo mejorará los resultados financieros de Alibaba, sino que también fortalecerá su posición como líder en los sectores de la computación en la nube y la inteligencia artificial. El mercado ve un potencial significativo de ahorro de costes y de desarrollo de una ventaja competitiva, especialmente en el contexto de desafíos globales como el acceso limitado al hardware más reciente y el aumento de los costes operativos. Ante la creciente demanda mundial de servicios de IA, esta tecnología podría convertirse en un factor clave para el crecimiento del valor a largo plazo de la compañía y atraer nuevos socios comerciales.