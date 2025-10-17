El Nasdaq 100 intenta recuperarse 🌿 La caída golpea a las acciones de uranio.

Los índices estadounidenses registran leves alzas este viernes, con los bancos regionales recuperándose lentamente tras las recientes caídas. El índice Nasdaq 100 sube un 0,1%, manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea naranja).

Fuente: xStation5

La iniciativa de fertilización in vitro (FIV) de Trump podría tener un impacto “matizado” en las acciones de Progyny, que cayeron un 13%. El jueves, la administración Trump anunció una medida orientada a ampliar el acceso a los procedimientos de fertilización in vitro (FIV). Hasta ahora, su uso se ha visto limitado por los altos costos y por el hecho de que no siempre están cubiertos por los seguros médicos.

En respuesta a la noticia, Progyny —empresa especializada en beneficios de salud relacionados con la fertilidad— vio cómo sus acciones descendían un 13% durante la mañana del viernes, mientras los inversores evaluaban las posibles consecuencias del anuncio.

Según Bank of America, las acciones del presidente podrían ser potencialmente positivas para Progyny, aunque “el impacto real podría ser más matizado”. Lutz señaló que la propuesta del gobierno aún carece de detalles y que sigue sin estar claro si las posibles reducciones de costos se traducirían en un mayor volumen de procedimientos y una mayor cobertura por parte de los seguros médicos.

Como líder del mercado con amplia presencia geográfica, Progyny parece bien posicionada para beneficiarse de cualquier aumento en la accesibilidad y la demanda de procedimientos de FIV, añadió Lutz, manteniendo una recomendación de compra sobre la acción.

Fuente: xStation 5

Uranium Energy Corp. registró una caída superior al 10%, mientras que el sector de uranio en general también se mantiene bajo presión —desde la minera kazaja Kazatomprom hasta la canadiense Cameco— lo que sugiere que el factor que impulsa las caídas se extiende más allá del mercado estadounidense. Además de las tomas de beneficios tras las alzas récord en los precios, la corrección podría estar vinculada al renovado contacto entre Trump y Putin, lo que podría implicar la ausencia de sanciones estrictas sobre el uranio y su procesamiento procedente de Rusia.

Fuente: xStation 5