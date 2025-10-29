El Nasdaq 100 sube antes de la Fed 🖋️

La decisión de la Reserva Federal de hoy se considera casi un trámite, ya que el mercado ha descontado totalmente un recorte de tasas de 25 puntos básicos. La pregunta clave es: ¿Qué vendrá después?

La Fed ya recibió el informe del IPC de septiembre, que fue inferior a lo esperado, aunque aún por encima del objetivo del 2 %. Dado que el cierre del gobierno probablemente se extenderá hasta noviembre, la Fed no tendrá acceso a los datos de inflación y empleo de octubre, lo que incrementa la incertidumbre económica.

Además, el cierre está afectando directamente la actividad económica y a los trabajadores, lo que podría empujar a la Fed a realizar un segundo recorte en diciembre. No obstante, el tono de Powell podría no ser marcadamente dovish, especialmente si se enfoca en la cuestión del balance.

Recortes de tasas: ¿y ahora qué?

La Fed ha dejado claro que los recortes continuarán, una postura respaldada por el enfriamiento de la inflación en septiembre.

Aunque anteriormente se especulaba con un recorte mayor de 50 pb, ese escenario ahora tiene apenas un 3 % de probabilidad.

Con la reunión de diciembre en el horizonte, el mercado asigna cerca de un 90 % de probabilidad a otro recorte de 25 pb.

Sin embargo, esto podría cambiar si Powell evita un tono dovish.

Por otro lado, las pocas voces hawkish dentro del FOMC provienen de presidentes regionales de la Fed, que rotan entre los miembros con derecho a voto.

Si Powell indica que la Fed necesita más tiempo y confianza en los datos, eso podría fortalecer al dólar y generar una corrección en Wall Street.

¿Final del QT? La carta bajo la manga de la Fed

El balance de la Fed se está reduciendo actualmente a un ritmo muy lento, de apenas 5.000 millones de dólares por semana. Powell ya ha sugerido que el fin del ajuste cuantitativo (QT) está cerca.

Además, varios indicadores muestran que las reservas del sistema han pasado de ser “abundantes” a simplemente “adecuadas”. El uso de la facilidad de recompra inversa ha caído a solo unos pocos miles de millones de dólares, lo que sugiere que la liquidez excedente prácticamente ha desaparecido.

Aunque el mercado espera que el QT finalice en diciembre, existe una probabilidad real de que Powell anuncie su fin ya en noviembre, lo cual sería un catalizador alcista importante para la renta variable estadounidense.

La caída de las operaciones de reverse repo, que drenan liquidez del sistema, confirma que las condiciones financieras están ajustadas. El balance de la Fed ya se ha reducido en un tercio, y las reservas del sistema han disminuido de forma significativa. Esto podría servir de señal para poner fin al QT, lo que sería bien recibido por el mercado. En caso de un mayor deterioro económico, la Fed podría reanudar rápidamente las compras de activos (QE), lo que contribuiría a reducir aún más las tasas de interés reales.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB

US100 (Nasdaq)

El índice tecnológico US100 avanza un 0,34 % antes de la decisión de la Fed, aunque las ganancias se han moderado tras una apertura superior al 0,60 %.

El índice se mantiene en máximos históricos, acumulando tres días consecutivos de subidas y un alza semanal del 2 %.

Sin embargo, el mercado actualmente gira en torno a tres temas clave:

La decisión de la Fed de hoy

La temporada de resultados corporativos , que hasta ahora ha sido sólida

La próxima reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping, prevista para el 30 de octubre en el marco de la cumbre APEC

_______________

