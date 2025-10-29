Alza del US100 antes de la decisión de la Fed 🖋️

La decisión de la Reserva Federal de hoy se perfila como una formalidad, ya que el mercado ya ha descontado completamente este movimiento. Se prevé que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos, pero la verdadera incógnita es qué vendrá después. El banco central ya ha recibido el informe del IPC de septiembre, que se ubicó por debajo de lo esperado, aunque aún por encima del objetivo de la Fed.

Dado el cierre del gobierno en curso —que probablemente se extienda hasta noviembre—, la Fed no dispondrá de los datos de inflación ni del mercado laboral correspondientes a octubre. Esto incrementa la incertidumbre sobre el panorama económico, aunque el propio cierre está afectando a los trabajadores y a la actividad económica, lo que podría impulsar a la Fed a aplicar otro recorte en diciembre.

No obstante, el tono de las declaraciones de Powell podría no ser marcadamente dovish, especialmente si gira en torno a la decisión sobre el balance.

¿Recortes de tasas… y luego qué?

La Fed ha dejado claro que los recortes de tasas continuarán, una postura que se ha visto reforzada por el dato más moderado del IPC de septiembre.

En algún momento se especuló con un recorte mayor, de 50 pb, pero esa posibilidad prácticamente se ha descartado: actualmente el mercado le asigna solo un 3% de probabilidad.

Con la reunión de diciembre en el horizonte, la probabilidad de otro recorte de 25 pb ronda el 90%.

Sin embargo, esto podría cambiar si Powell evita un tono dovish en sus declaraciones. Por otro lado, las pocas voces hawkish dentro del FOMC provienen en su mayoría de presidentes regionales de la Fed, que rotan entre los miembros con derecho a voto.

Si Powell señala que la Fed necesita más tiempo y confianza en los datos, esto podría fortalecer al dólar y provocar una corrección en Wall Street.

Aun así, la Fed guarda un as bajo la manga —uno que podría acelerar las tendencias actuales o profundizar una corrección.

¿Pondrá fin la Fed al QT (reducción del balance)?

El balance de la Fed se está reduciendo actualmente a un ritmo lento de 5 mil millones de dólares, y Powell ya ha insinuado que el final del ajuste cuantitativo (QT) está cerca.

Además, varios indicadores sugieren que las reservas del sistema han pasado de ser “amplias” a simplemente “adecuadas”.

La facilidad de recompra inversa ha caído a apenas unos pocos miles de millones de dólares, lo que implica una liquidez excedente prácticamente nula en el sistema.

Si bien el mercado espera que el QT finalice en diciembre, existe una alta probabilidad de que Powell anuncie su conclusión tan pronto como en noviembre, lo que sería un catalizador claramente alcista para las acciones estadounidenses.

Las operaciones de recompra inversa, que drenan liquidez, han sido mínimas en los últimos tres meses, lo que confirma unas condiciones financieras ajustadas.

El balance de la Reserva Federal ya se ha reducido en un tercio y las reservas totales del sistema han disminuido significativamente. Esto podría ser una señal para poner fin al ajuste cuantitativo (QT), lo que probablemente los mercados recibirían con agrado. En caso de un mayor deterioro económico, la Reserva Federal podría reiniciar rápidamente la compra de activos (QE), lo que reduciría aún más las tasas de interés reales.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB

US100

El Nasdaq (US100), con gran peso tecnológico, subió un 0,34% antes de la decisión de la Reserva Federal, aunque las ganancias se han moderado parcialmente tras abrir con un alza de más del 0,60%. El índice se mantiene en máximos históricos, marcando su tercer día consecutivo de ganancias y un aumento del 2% en la semana.

Sin embargo, el mercado actualmente se enfrenta a tres temas clave; la decisión de la Reserva Federal de hoy es solo uno de ellos. Los inversores también están atentos a la temporada de resultados corporativos, que hasta ahora ha arrojado resultados sólidos, y a la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping.