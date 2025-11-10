El Nasdaq 100 sube un 1,5% 📈

Los futuros del Nasdaq 100 suben alrededor de un 1,5% hoy antes de la apertura del mercado estadounidense, recuperando parte de las recientes pérdidas ante la mejora del clima de confianza en torno al cierre parcial del gobierno de EE. UU.
Los catalizadores del Nasdaq 100
Las recientes votaciones en el Senado acercan la aprobación de un paquete de financiación temporal. El mercado interpreta esto como un paso firme hacia el fin del cierre gubernamental, que ya dura más de 40 días, incluso si el proceso legislativo aún no ha concluido por completo.
En este contexto, los inversores prefieren anticiparse a los acontecimientos, descontando ya un escenario de reapertura del gobierno y un retorno a una mayor previsibilidad fiscal, lo que respalda la valoración de los activos estadounidenses.
El repunte también se vio impulsado por informes que indican que China ha suspendido temporalmente algunas restricciones a la exportación de metales de tierras raras.
Esta tendencia se ve reforzada por los excelentes datos de TSMC. Los ingresos récord tranquilizan al mercado sobre la solidez de la demanda impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial, que sigue siendo un motor clave del crecimiento en Wall Street.
Gráfico 1Hora del Nasdaq 100
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.