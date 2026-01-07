El Nasdaq sigue subiendo📈Acciones de Intel y Eli Lilly se disparan

El mercado bursátil de Estados Unidos registra alzas en la jornada, con Eli Lilly e Intel destacando entre los principales ganadores. Recientemente, Nvidia elevó su previsión de ingresos, lo que ha contribuido a disipar los temores sobre una posible burbuja tecnológica y las elevadas valoraciones de la renta variable estadounidense. No obstante, el S&P 500 se mantiene prácticamente plano, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones muestra una caída cercana al 0,4%.

Otras compañías que concentran la atención de los inversionistas son Applied Digital, Constellation Brands y Caterpillar, impulsadas por la publicación de resultados o presentaciones programadas de la administración. En contraste, las acciones de SanDisk retroceden cerca de 3%, tras haber registrado un alza de casi 27% en la sesión previa.

Datos económicos

El informe ADP de empleo privado en EE.UU. mostró un crecimiento del empleo ligeramente inferior a lo esperado .

Los pedidos de fábrica cayeron más de lo anticipado .

Los datos JOLTS reflejaron una disminución en las vacantes laborales .

En contraste, el índice ISM de servicios se ubicó por sobre las expectativas.

Tras los reportes que indican que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo previamente sancionado a Estados Unidos, los precios del petróleo se mantienen cerca de los US$60 por barril a nivel global. El aumento de la oferta desde Venezuela podría profundizar la tendencia bajista del crudo y compensar eventuales alzas asociadas a tensiones geopolíticas. Precios del petróleo más bajos respaldan el repunte bursátil y alivian las presiones inflacionarias.

Fuente: xStation5

Nasdaq 100 (H1 intervalo)

Fuente: xStation5

Eli Lilly encadena una racha ganadora

Las acciones de Eli Lilly registran un alza cercana al 4% tras conocerse la noticia de la adquisición de Ventyx Biosciences, una operación que podría superar los US$1.000 millones, según informó el Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el proceso. El anuncio oficial podría producirse de forma inminente.

Sobre Ventyx Biosciences

Desarrolla medicamentos para enfermedades inmunológicas e inflamatorias.

Objetivos de la adquisición para Eli Lilly

Desarrollo de nuevas terapias para enfermedades inflamatorias intestinales , como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa .

Tratamientos para la enfermedad de Parkinson .

Medicamentos orientados a problemas cardiovasculares asociados a la obesidad.

Tras la información, las acciones de Ventyx se dispararon más de 50% en operaciones fuera de horario, reflejando el optimismo de los inversionistas. Hasta ahora, ni Eli Lilly ni Ventyx han realizado comentarios oficiales sobre eventuales avances comerciales adicionales. La operación se alinea con la estrategia de Eli Lilly de diversificar su portafolio más allá de diabetes y obesidad, fortaleciendo su presencia en inmunología y neurociencia. En la jornada, las acciones de la farmacéutica alcanzan niveles cercanos a máximos históricos.

LLY.US (D1 Intervalo)

Fuente: xStation5

Las acciones de Intel se disparan

Las acciones de Intel registran un alza cercana al 7% tras conocerse el desarrollo de un nuevo procesador y una plataforma enfocada en videojuegos.

Intel está desarrollando un procesador dedicado al segmento gaming .

En paralelo, trabaja en una plataforma integral de videojuegos que combinará hardware y software .

La plataforma estará basada en los procesadores Intel Core Serie 3 , que servirán como base para la nueva línea gaming.

La compañía busca reforzar su posición competitiva frente a AMD y Nvidia , que llevan años ampliando su oferta de procesadores para videojuegos.

Intel espera capitalizar la creciente demanda por hardware gaming de alto rendimiento.

Los inversionistas consideran el plan como prometedor, al percibirlo como un potencial motor de crecimiento en el segmento de videojuegos. Se espera que más detalles sobre el procesador y la plataforma se den a conocer más adelante este año.

Fuentes: xStation5

