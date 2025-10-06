El Nikkei 225 lidera la sesión y alcanza nuevos máximos

La atención sobre la región Asia-Pacífico se centra en las elecciones japonesas, con Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático (PLD). El Nikkei 225 se dispara un 5,1%, alcanzando un máximo histórico de 48.115 puntos. Se considera que Takaichi tiene la agenda fiscal y monetaria más expansiva entre los cinco candidatos del PLD que competían por reemplazar al primer ministro Shigeru Ishiba. Takaichi podría nombrar a Minoru Kihara como Secretario Jefe del Gabinete y restituir a Toshimitsu Motegi como Ministro de Asuntos Exteriores. El puesto en el Ministerio de Finanzas permanece vacante, lo que supone un incremento en la volatilidad del mercado.

El yen japonés se está debilitando, con el par USD/JPY subiendo un 1,9% hasta los 150,266. Los mercados han comenzado a descontar una política fiscal expansiva y una menor subida de los tipos de interés del Banco de Japón.

Otros mercados

El oro sube un 1,25% y se sitúa en los 3.930 dólares por onza, marcando un nuevo techo en el metal precioso. El petróleo cotiza al alza tras la moderada decisión de la OPEP+ de aumentar ligeramente la producción el próximo mes, muy por debajo de lo que esperaba el mercado. El aumento es menos de la mitad de lo que se había discutido inicialmente.

Informes macroeconómicos

El indicador de inflación del Instituto Melbourne subió un 0,4% intermensual (anteriormente un −0,3%), elevando la tasa anual del 2,8% al 3,0%. Los datos complican las expectativas de nuevos recortes de tipos por parte del RBA a corto plazo.

El cierre del gobierno estadounidense sigue vigente, retrasando la publicación de algunos datos económicos y aumentando el ruido político. La Casa Blanca ha advertido de posibles despidos si las negociaciones siguen estancadas. Por otro lado, el conseno del mercado mantiene altas las expectativas de un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed a finales de este mes.

Los bancos advierten sobre el apalancamiento en los bonos del Tesoro corporativos de Bitcoin. Alrededor de 190 empresas cotizadas en bolsa poseen conjuntamente 1,01 millones de Bitcoin, gran parte de los cuales se financian mediante deuda o emisión de acciones. Los banqueros temen que una caída de precios pueda provocar ventas forzadas.