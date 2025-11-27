El Nikkei 225 recupera los 50.000 puntos

La sesión bursátil de ayer en Estados Unidos cerró con resultados positivos. El Nasdaq 100 lideró el incremento con un alza del 0,82%, impulsado por Nvidia y otras empresas de semiconductores. El S&P 500 subió un 0,69% mientras que el Dow Jones ascendió un 0,67%.

Los mercados anticipan un recorte de tipos por parte de la Fed en diciembre. Como resultado, el dólar estadounidense se debilita frente a la mayoría de las principales divisas. Por otro lado, la sesión estadounidense cierra hoy por el Día de Acción de Gracias.



En Asia los índices bursátiles muestran subidas moderadas, con el Nikkei 225 cerrando con un alza del 1,3% que le permite recuperar los 50.000 puntos.

Informes económicos

Un acontecimiento clave en la región Asia-Pacífico fue la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que recortó el principal tipo de interés en 25 puntos básicos, anunciando el fin del ciclo de flexibilización.

En Japón, el yen se fortaleció inicialmente ante las especulaciones de que el Banco de Japón podría subir los tipos ya en diciembre. Sin embargo, un discurso de Noguchi, miembro de la Junta de Política Monetaria del Banco de Japón (BoJ), enfrió las expectativas del mercado. Noguchi confirmó su disposición a una mayor normalización de la política monetaria, enfatizando la necesidad de un enfoque cauteloso y sin prisas.



En Australia, los inversores se centran en los excepcionales datos de inversión de capital, que mostraron un aumento intertrimestral del 6,4% en el tercer trimestre, superando con creces cualquier pronóstico y marcando el mayor crecimiento desde 2012. El gasto récord en equipos y maquinaria indica un repunte del sector empresarial y mantiene el debate sobre si el Banco de la Reserva de Australia podría reconsiderar un endurecimiento de la política monetaria a principios de 2026.



El Banco de Corea mantuvo su tasa base sin cambios en el 2,5%, en línea con las expectativas generales. El Banco Popular de China fijó el punto medio del USD/CNY en 7,0826, por debajo del nivel estimado de 7,1056.

Otros mercados



En el mercado de materias primas, el oro cotiza alrededor de los 4.160 dólares por onza mientras que la plata fluctúa ligeramente por encima de los 53,5 dólares por onza. El aumento de la plata viene favorecida por la caída de las reservas chinas del metal a su nivel más bajo en una década.



En los mercados de criptomonedas persiste un sentimiento ligeramente positivo, respaldado por la esperanza de los inversores de un recorte de tipos de la Fed en diciembre. El Bitcoin cotiza por encima de los 91.000 USD, mientras que Ethereum supera los 3.000 USD.