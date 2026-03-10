El Nikkei 225 está ampliando el rebote de ayer con un 0,9% adicional, acercándose a una prueba alcista de la media móvil exponencial de 30 días (EMA30). El optimismo en la sesión asiática no solo se debe a las altas expectativas de desescalada del conflicto en Oriente Medio tras los comentarios de Donald Trump, sino también a unos datos excelentes que ofrecen esperanza de una recuperación económica en Japón por primera vez en mucho tiempo.

Gráfica Nikkei 225 en temporalidad diaria

Fuente: xStation5

El Nikkei 225 se encuentra actualmente justo por debajo de la EMA30 y del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% de la última onda bajista, con un RSI neutral que permite nuevas subidas. Aunque el optimismo basado en las entrevistas de Trump sigue siendo frágil, los fundamentales de Japón parecen tener perspectivas de mejora real.

¿Qué impulsa hoy al Nikkei 225?