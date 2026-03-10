- El Nikkei extiende su rebote apoyado en expectativas de desescalada en Oriente Medio.
- El Nikkei extiende su rebote apoyado en expectativas de desescalada en Oriente Medio.
- La revisión al alza del PIB japonés impulsa el sentimiento económico.
El Nikkei 225 está ampliando el rebote de ayer con un 0,9% adicional, acercándose a una prueba alcista de la media móvil exponencial de 30 días (EMA30). El optimismo en la sesión asiática no solo se debe a las altas expectativas de desescalada del conflicto en Oriente Medio tras los comentarios de Donald Trump, sino también a unos datos excelentes que ofrecen esperanza de una recuperación económica en Japón por primera vez en mucho tiempo.
Gráfica Nikkei 225 en temporalidad diaria
El Nikkei 225 se encuentra actualmente justo por debajo de la EMA30 y del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% de la última onda bajista, con un RSI neutral que permite nuevas subidas. Aunque el optimismo basado en las entrevistas de Trump sigue siendo frágil, los fundamentales de Japón parecen tener perspectivas de mejora real.
¿Qué impulsa hoy al Nikkei 225?
- Donald Trump sugirió un final cercano de la guerra en Irán, enfatizando que el progreso de EE. UU. está mucho más avanzado que el plan de 4–5 semanas preparado para la operación. Los mercados globales entraron inmediatamente en euforia; el Nasdaq 100 gana aproximadamente un 0,9% y el índice de miedo VIX se desploma un 4,3%. Toda Europa también está en verde (EuroStoxx 50: +0,8%).
- La lectura final del PIB japonés del cuarto trimestre de 2025 fue revisada al alza, borrando el pesimismo de los inversores tras la caída previa del PIB causada por el caos de la política comercial estadounidense en 2025. El crecimiento trimestral se elevó del decepcionante 0,1% al 0,3% (1,3% de crecimiento anualizado).
- El principal motor fue el gasto de capital corporativo (1,3% T/T frente al 0,2% previsto), ya que las empresas, tras un periodo de buenos resultados, menor incertidumbre y una política monetaria aún laxa, decidieron destinar muchos más fondos al desarrollo empresarial.
- Por primera vez en más de un año, también se registró un aumento de los salarios reales (+1,4%), lo que se tradujo en un crecimiento del consumo entre los japoneses (+0,3% T/T frente al 0,1% previsto). También ayudaron los elevados gastos durante la temporada navideña y el optimismo general respecto a las soluciones propuestas por la primera ministra Takaichi para reducir el coste de vida (por ejemplo, IVA del 0% en alimentos o tarifas energéticas reducidas).
