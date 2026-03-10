Índices bursátiles se disparan tras comentarios de Trump sobre la guerra con Irán

Los mercados financieros globales comenzaron la semana con alta volatilidad, pero la parte final de la sesión de ayer en Estados Unidos trajo una clara mejora en el sentimiento de los inversionistas. El cambio fue provocado por comentarios del presidente Donald Trump, quien sugirió que la operación militar relacionada con el conflicto con Irán podría estar cerca de su final. Los mercados reaccionaron de inmediato con una fuerte caída en los precios del petróleo y un rebote significativo en los principales índices bursátiles.

Hoy, los futuros del S&P 500 (US500) suben cerca de 1%. Los eventos clave para el índice serán la publicación del IPC de Estados Unidos mañana y el informe de inflación PCE el viernes. En el ámbito corporativo, Oracle (OCL.US) presentará resultados después del cierre de la sesión de hoy en Estados Unidos, mientras que otro gigante tecnológico, Adobe (ADBE.US), reportará el jueves.

Reversión del mercado y caída del petróleo

Los mercados bursátiles revirtieron pérdidas anteriores después de que los inversionistas reaccionaran a las señales de una posible desescalada del conflicto en Medio Oriente. Los precios del petróleo registraron una fuerte corrección, cayendo desde niveles superiores a 100 dólares por barril hasta alrededor de 84 dólares (actualmente cerca de 90), mientras que el WTI descendió a aproximadamente 80 dólares por barril. El sector energético continúa siendo uno de los principales motores de volatilidad de corto plazo en los mercados financieros globales.

El mercado atento a la inflación en Estados Unidos

Los inversionistas también están observando de cerca los próximos datos de inflación en Estados Unidos, que podrían influir en las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) declaró que mientras Israel y Estados Unidos continúen atacando Irán, “ni un solo litro de petróleo saldrá del Golfo Pérsico”. En respuesta, el presidente Donald Trump advirtió que si Irán ataca embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, la respuesta de Estados Unidos sería “20 veces más fuerte” y podría devastar completamente al país.

Declaraciones clave de Trump

El lunes por la noche, durante una conferencia de prensa en su club de golf cerca de Miami, el presidente Donald Trump afirmó que la operación militar está alcanzando sus objetivos principales.

En sus comentarios destacó dos puntos clave:

Progreso hacia los objetivos militares de la operación .

Mantener un suministro energético estable para los mercados globales.

Entre sus declaraciones más importantes se encuentran:

“Estamos logrando grandes avances hacia la finalización de nuestro objetivo militar.”

“El conflicto está prácticamente terminado.”

Garantizar flujos ininterrumpidos de energía y petróleo hacia la economía global sigue siendo una prioridad.

El petróleo como factor clave para los mercados

Para los mercados financieros, estos comentarios señalaron una posible reducción de las tensiones geopolíticas, que previamente habían impulsado un fuerte aumento en los precios de las materias primas energéticas.

Durante la sesión regular en Wall Street, los inversionistas observaron una fuerte reversión desde las pérdidas iniciales.

Actualmente, el sector energético sigue siendo uno de los factores más importantes que determinan el sentimiento del mercado en el corto plazo.

El mercado del petróleo se ha convertido en el principal motor del comportamiento de los activos de riesgo. Si la operación militar realmente se encamina hacia su final, existe la posibilidad de que los mercados comiencen a descontar un retorno gradual de los precios del petróleo hacia niveles previos al conflicto.

US500, OIL (D1)

Fuente: xStation5

