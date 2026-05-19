El níquel sube mientras Indonesia planea endurecer los controles a la exportación de materias primas

Los futuros de níquel negociados en la LME se dispararon hoy hasta casi 19.000 USD por tonelada, tras informaciones de que las autoridades estatales de Indonesia —que representan alrededor del 60% de la producción mundial— podrían endurecer los controles sobre las exportaciones de materias primas. Como resultado, el mercado podría estar descontando la perspectiva de una menor oferta de níquel en un momento en el que la demanda sigue creciendo, impulsada por las tecnologías de energía limpia, los vehículos eléctricos y la producción de acero.
Goldman Sachs señaló recientemente un objetivo de 18.500 USD por tonelada para finales de 2026. Sin embargo, en caso de interrupciones significativas en las exportaciones desde Indonesia —considerado un escenario extremo— los precios podrían ganar impulso especulativo adicional y poner a prueba nuevos máximos locales cerca de 20.000 USD por tonelada.
En estos momentos, el níquel cotiza cerca del retroceso de Fibonacci del 38,2% del último impulso alcista y ha abierto la sesión con un gap alcista.
Gráfico del Nickel
Fuente: xStation5
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