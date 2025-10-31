El optimismo en el S&P 500 se modera

Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 volvieron a subir hoy, impulsados ​​por los sólidos resultados de Amazon y Apple. Sin embargo, la magnitud de las subidas sigue siendo modesta por ahora. Las grandes tecnológicas continúan impulsando el mercado en general, y si empiezan a caer, podrían arrastrar consigo a los principales índices. El PMI regional de Chicago superó las previsiones, mientras que los mercados ahora estiman en aproximadamente un 50% la probabilidad de un recorte de tipos en diciembre, frente al 90% previo a la reunión de la Reserva Federal y las declaraciones del presidente Powell.

¿Qué ocurre en el S&P 500?

El secretario de Energía de EE. UU., Wright, afirmó hoy que "existe un potencial significativo para un resultado beneficioso para ambas partes mediante una mayor cooperación energética entre China y Estados Unidos". Añadió que "el objetivo es que Canadá y EE. UU. retomen las negociaciones comerciales; queremos que ambos países cooperen más estrechamente en los sectores del petróleo, el gas y los minerales". Wright también señaló que "Estados Unidos ha considerado la posibilidad de enviar más petróleo y gas a Europa". Las acciones de las empresas energéticas estadounidenses subieron mayoritariamente hoy, incluyendo la exportadora de GNL Cheniere Energy.

Amazon: su división de nube, AWS, registró el mayor crecimiento en tres años; los mercados apuestan por una sólida temporada navideña para la compañía.

Apple: espera fuertes ventas durante la temporada navideña gracias al nuevo iPhone, pero las ventas en China no alcanzaron las estimaciones.

El Índice de los Siete Magníficos se encamina a su séptimo mes consecutivo de subidas, mientras que el S&P 500 ya ha subido un 40% desde abril, marcando uno de los repuntes más rápidos en la historia del mercado.

Las señales comerciales positivas también impulsaron el ánimo después de que Donald Trump anunciara esta semana un acuerdo con China sobre el acceso a elementos de tierras raras chinos.

La Reserva Federal modera el optimismo: el banco central no indicó planes para nuevos recortes de tipos, mientras que varios miembros del comité se opusieron a una mayor flexibilización debido a la persistente preocupación por la inflación.

Las opciones del S&P 500 sugieren un potencial alcista limitado (objetivo: 7.000 puntos, +19% en lo que va del año).

Las valoraciones están subiendo: el S&P 500 cotiza ahora a 23 veces beneficios futuros (frente a un promedio de 16 veces en los últimos 20 años); el grupo de las Siete Magníficas cotiza a 31 veces.

Bank of America expresó una opinión contraria, sugiriendo que el oro y las acciones chinas podrían ser las mejores coberturas contra un mercado sobrecalentado.

Fuente: xStation5

