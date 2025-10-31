El optimismo en el S&P 500 se modera

- Wall Street registra sentimientos encontrados a pesar de los sólidos resultados de las grandes tecnológicas.
- Las apuestas por un recorte de tipos de la Fed en diciembre caen al 50%, frente al 90% previsto antes de la reunión de la FED.
- Wall Street registra sentimientos encontrados a pesar de los sólidos resultados de las grandes tecnológicas.
- Las apuestas por un recorte de tipos de la Fed en diciembre caen al 50%, frente al 90% previsto antes de la reunión de la FED.
Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 volvieron a subir hoy, impulsados por los sólidos resultados de Amazon y Apple. Sin embargo, la magnitud de las subidas sigue siendo modesta por ahora. Las grandes tecnológicas continúan impulsando el mercado en general, y si empiezan a caer, podrían arrastrar consigo a los principales índices. El PMI regional de Chicago superó las previsiones, mientras que los mercados ahora estiman en aproximadamente un 50% la probabilidad de un recorte de tipos en diciembre, frente al 90% previo a la reunión de la Reserva Federal y las declaraciones del presidente Powell.
¿Qué ocurre en el S&P 500?
El secretario de Energía de EE. UU., Wright, afirmó hoy que "existe un potencial significativo para un resultado beneficioso para ambas partes mediante una mayor cooperación energética entre China y Estados Unidos". Añadió que "el objetivo es que Canadá y EE. UU. retomen las negociaciones comerciales; queremos que ambos países cooperen más estrechamente en los sectores del petróleo, el gas y los minerales". Wright también señaló que "Estados Unidos ha considerado la posibilidad de enviar más petróleo y gas a Europa". Las acciones de las empresas energéticas estadounidenses subieron mayoritariamente hoy, incluyendo la exportadora de GNL Cheniere Energy.
- Amazon: su división de nube, AWS, registró el mayor crecimiento en tres años; los mercados apuestan por una sólida temporada navideña para la compañía.
- Apple: espera fuertes ventas durante la temporada navideña gracias al nuevo iPhone, pero las ventas en China no alcanzaron las estimaciones.
- El Índice de los Siete Magníficos se encamina a su séptimo mes consecutivo de subidas, mientras que el S&P 500 ya ha subido un 40% desde abril, marcando uno de los repuntes más rápidos en la historia del mercado.
- Las señales comerciales positivas también impulsaron el ánimo después de que Donald Trump anunciara esta semana un acuerdo con China sobre el acceso a elementos de tierras raras chinos.
- La Reserva Federal modera el optimismo: el banco central no indicó planes para nuevos recortes de tipos, mientras que varios miembros del comité se opusieron a una mayor flexibilización debido a la persistente preocupación por la inflación.
- Las opciones del S&P 500 sugieren un potencial alcista limitado (objetivo: 7.000 puntos, +19% en lo que va del año).
- Las valoraciones están subiendo: el S&P 500 cotiza ahora a 23 veces beneficios futuros (frente a un promedio de 16 veces en los últimos 20 años); el grupo de las Siete Magníficas cotiza a 31 veces.
- Bank of America expresó una opinión contraria, sugiriendo que el oro y las acciones chinas podrían ser las mejores coberturas contra un mercado sobrecalentado.
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
MicroStrategy supera las expectativas del tercer trimestre
- Beneficio neto del tercer trimestre de 2025: 2.800 millones de dólares, uno de los mejores trimestres de la historia de la compañía
- Tenencias de Bitcoin: un aumento de 12.900 millones de dólares en lo que va del año, impulsado por la apreciación del BTC
- Total de Bitcoin en posesión: 640.808 BTC, lo que convierte a MicroStrategy en el mayor tenedor público
- Rentabilidad del BTC en 2025: en torno al 26%
La estrategia con Bitcoin da grandes frutos.
La audaz estrategia de MicroStrategy con bitcoin sigue superando las expectativas. Los resultados del tercer trimestre de la compañía se vieron impulsados por las enormes ganancias no realizadas de sus tenencias de BTC, que se han revalorizado en casi 13.000 millones de dólares en lo que va del año. Su agresiva acumulación de más de 640.000 BTC ha posicionado a MicroStrategy como la empresa líder en inversión en bitcoin. Una rentabilidad del 26% sobre dichas tenencias destaca la capacidad de la compañía para convertir una estrategia de alto riesgo en rendimientos tangibles, una hazaña poco común en las finanzas corporativas. Mientras que los activos tradicionales ofrecen rendimientos modestos, el enfoque de MicroStrategy subraya cómo la exposición estratégica a las criptomonedas puede transformar la gestión de tesorería en la era digital.
La continua acumulación de Bitcoin por parte de la firma refuerza su reputación como inversor a largo plazo en activos digitales y envía una señal alcista al mercado de criptomonedas en general. Los inversores ven la rentabilidad de MicroStrategy como prueba de que Bitcoin puede funcionar como un activo de reserva de tesorería legítimo. Con una posición tan importante, la empresa ejerce ahora una influencia significativa sobre la dinámica de la oferta de Bitcoin y el sentimiento del mercado. A medida que avance 2025, la atención se centrará en si MicroStrategy continúa aumentando sus reservas de BTC o decide consolidar parte de sus ganancias históricas. Las acciones de MSTR se recuperan hoy tras haber alcanzado mínimos de varios meses.
Fuente: xStation5
Previa de resultados de AMD para el 3T 2025 — ¿Qué podemos esperar?
Uber marca récord operativo, pero cae 9 % tras resultados por falta de catalizadores
🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (04.11.2025)
Apollo supera previsiones y roza el billón en activos
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.