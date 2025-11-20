HSBC impulsa una reestructuración estratégica para liderar el negocio de deuda

La entidad profundiza una reestructuración dirigida por Georges Elhedery para potenciar su negocio de financiación de deuda.

HSBC fusiona múltiples áreas de negociación para crear una división macro global con énfasis en eficiencia y conexión con clientes.

HSBC refuerza su apuesta por el negocio de deuda con una profunda reestructuración global HSBC Holdings Plc anunció una reestructuración estratégica de su división comercial con el objetivo de consolidarse como una potencia en el negocio de financiación de deuda, una de sus prioridades globales. La medida es parte del plan impulsado por el director ejecutivo Georges Elhedery para optimizar operaciones y ampliar el alcance competitivo del banco en los principales mercados financieros. Según un memorando interno, la entidad fusionará su unidad de negociación de tipos de interés del G10 con las mesas de divisas, tipos de interés de mercados emergentes y materias primas, creando así una nueva división macro global. El banco enfatiza que este movimiento está diseñado para mejorar la conectividad con los clientes, aumentar la eficiencia operativa y apoyar su estrategia en financiación y banca transaccional. Además, los servicios de compensación de derivados pasarán a integrarse en el equipo global de renta variable, reforzando la coordinación interna.

Reorganización centrada en los mercados de deuda

Todas las actividades vinculadas a los mercados de deuda globales —como la negociación de bonos de alto rendimiento, grado de inversión y crédito de mercados emergentes— estarán ahora bajo la dirección de crédito y financiación global. Esta área trabajará estrechamente con los equipos de banca de inversión y los suscriptores de HSBC para captar nuevas oportunidades en financiamiento corporativo.

Durante los últimos meses, Georges Elhedery ha conducido un proceso de racionalización en las operaciones del banco, que incluyó el cierre de gran parte de las actividades de asesoría y suscripción de acciones en Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental. La estrategia apunta a enfocarse en los mercados donde HSBC posee suficiente escala para competir directamente con gigantes de Wall Street.

Con este rediseño, la entidad busca aprovechar su gran capacidad de balance para expandir su presencia en operaciones de mercados y productos de deuda.

Nuevos liderazgos y reubicaciones internas

El equipo macro global será encabezado por Volkan Benihasim, mientras que Franck Lacour continuará a cargo de la división de renta variable. Paralelamente, HSBC iniciará un proceso interno para seleccionar al nuevo director global de crédito y financiación. Hasta entonces, la división estará bajo la dirección conjunta de Antoine Maurel y Monish Tahilramani, responsables de mercados y servicios de valores en sus respectivas regiones.

La reestructuración también implica movimientos dentro del equipo de deuda global. Mehmet Mazi, actual director de mercados de deuda globales, explorará nuevas oportunidades tras una trayectoria de tres décadas dentro de la firma.

En un comunicado interno, Patrick George, director global de mercados y servicios de valores, destacó que estos cambios respaldan la ambición del banco de posicionarse como un referente del sector financiero. Subrayó además el enfoque reforzado en inversiones tecnológicas, esenciales para mantener una ventaja competitiva en el negocio de financiación y banca transaccional.