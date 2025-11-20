HSBC impulsa una reestructuración estratégica para liderar el negocio de deuda

-
Reorganización centrada en los mercados de deuda
Todas las actividades vinculadas a los mercados de deuda globales —como la negociación de bonos de alto rendimiento, grado de inversión y crédito de mercados emergentes— estarán ahora bajo la dirección de crédito y financiación global. Esta área trabajará estrechamente con los equipos de banca de inversión y los suscriptores de HSBC para captar nuevas oportunidades en financiamiento corporativo.
Durante los últimos meses, Georges Elhedery ha conducido un proceso de racionalización en las operaciones del banco, que incluyó el cierre de gran parte de las actividades de asesoría y suscripción de acciones en Estados Unidos, Reino Unido y Europa continental. La estrategia apunta a enfocarse en los mercados donde HSBC posee suficiente escala para competir directamente con gigantes de Wall Street.
Con este rediseño, la entidad busca aprovechar su gran capacidad de balance para expandir su presencia en operaciones de mercados y productos de deuda.
Nuevos liderazgos y reubicaciones internas
El equipo macro global será encabezado por Volkan Benihasim, mientras que Franck Lacour continuará a cargo de la división de renta variable. Paralelamente, HSBC iniciará un proceso interno para seleccionar al nuevo director global de crédito y financiación. Hasta entonces, la división estará bajo la dirección conjunta de Antoine Maurel y Monish Tahilramani, responsables de mercados y servicios de valores en sus respectivas regiones.
La reestructuración también implica movimientos dentro del equipo de deuda global. Mehmet Mazi, actual director de mercados de deuda globales, explorará nuevas oportunidades tras una trayectoria de tres décadas dentro de la firma.
En un comunicado interno, Patrick George, director global de mercados y servicios de valores, destacó que estos cambios respaldan la ambición del banco de posicionarse como un referente del sector financiero. Subrayó además el enfoque reforzado en inversiones tecnológicas, esenciales para mantener una ventaja competitiva en el negocio de financiación y banca transaccional.
