🔝 El oro alcanza otro máximo histórico

El oro sube más de un 1% hoy, estableciendo un nuevo récord en 3.728 dólares por onza.

En el día del primer recorte de tasas de interés de la Reserva Federal este año, el oro inicialmente alcanzó nuevos máximos históricos, superando los 3.700 dólares. Sin embargo, debido a interpretaciones mixtas de la decisión, el metal experimentó una corrección durante las sesiones del miércoles y jueves. El viernes, a medida que el sentimiento del mercado se aclaró, los inversores reanudaron las compras de oro, y hoy el precio del metal ha subido otro 1%, alcanzando un nuevo pico histórico.

La confianza del mercado en que la Fed aplicará dos recortes adicionales de tasas este año es actualmente el principal motor. Podemos esperar que los banqueros centrales estadounidenses ofrezcan mayor claridad sobre la política monetaria a medida que hablen a lo largo de la semana. Hoy escucharemos a John Williams, figura clave de la Fed que, como presidente de la sucursal de Nueva York, es miembro con derecho a voto permanente en el FOMC. Además, también intervendrán Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin y Adriana Miran.

Mañana será posiblemente un día más significativo, ya que volveremos a escuchar a Jerome Powell, junto con Raphael Bostic. El jueves también será relevante por los discursos, con la participación de John Williams, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan y Mary Daly. El viernes conoceremos la medida de inflación preferida de la Fed: el índice PCE. Se espera que el dato general se acelere hasta el 2,7%, mientras que el PCE subyacente se mantendría en el 2,9%.

Las expectativas de recortes de tasas de interés para septiembre han aumentado de manera pronunciada, aunque actualmente no están del todo alineadas con los elevados precios del oro. Sin embargo, una situación similar ocurrió en mayo y junio, y el oro igualmente registró avances.



Actualmente, el oro está poniendo a prueba la zona de 3.720-3.730 dólares por onza, que coincide con el retroceso externo de la onda bajista de abril y mayo.



