El oro cae 1% 📉

- El oro corrige a corto plazo tras el rally, pero el sesgo estructural sigue siendo alcista mientras persistan las expectativas de recortes de la Fed y la demanda de refugio.
El oro cae más de 1% hoy, aunque tras datos mixtos en Estados Unidos el metal reaccionó inicialmente al alza, pese a lecturas del ISM de Servicios superiores a lo esperado y datos mixtos del informe JOLTS (las renuncias bajaron de 1,2% a 1,1%, mientras que las separaciones totales subieron a 2% frente a la revisión previa de 1,9%). El dólar estadounidense cotiza prácticamente plano, pero otros metales también retroceden, con la plata cayendo alrededor de 5%.
Los datos publicados, junto con el PMI manufacturero final más reciente, respaldan la narrativa planteada por Donald Trump de que Estados Unidos no enfrenta actualmente un riesgo inflacionario significativo, lo que podría permitir a la Reserva Federal adoptar una postura algo más “agresiva” en la segunda mitad del año.
El oro comenzó 2026 con fuerza, lo que sugiere que los inversionistas aún ven margen para nuevas subidas, apoyadas en expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed (Stephen Miran incluso ha mencionado hasta 100 puntos básicos este año), mayores déficits fiscales y tensiones geopolíticas que podrían acelerar las compras de oro y reducir la exposición al dólar como estrategia de diversificación.
Análisis CoT del oro (CFTC) – 30 de diciembre de 2025
A finales de diciembre de 2025, la estructura de posiciones en futuros de oro muestra un contraste claro entre los Comerciales y el Dinero Gestionado (grandes especuladores). El capital especulativo sigue siendo alcista, mientras que los productores y participantes directos del mercado cubren entregas a los precios actuales, manteniendo una posición neta corta.
Comerciales (Productor/Mercader/Procesador/Usuario):
Posiciones cortas totales ≈ 67.000 contratos, alrededor del 14% del interés abierto.
Las posiciones largas cayeron en 4.200 contratos la semana pasada, mientras que las cortas se mantuvieron elevadas, señalando un pesimismo moderado a corto plazo.
Dinero Gestionado:
Largos ≈ 149.000 contratos vs. 44.000 cortos, con los largos representando ~31% del interés abierto.
La semana pasada, los largos disminuyeron levemente (-1.709 contratos) mientras que los cortos aumentaron (+4.313 contratos).
El contraste entre Comerciales bajistas y Dinero Gestionado alcista suele generar movimientos de precio dinámicos. Las posiciones de los Comerciales pueden actuar como soporte natural, mientras que la presión especulativa sostiene el potencial alcista. Recientemente, ambos grupos parecen haberse alineado, aprovechando las ganancias récord para cubrir entregas o reducir exposición alcista.
Perspectiva
El oro permanece en una fase de consolidación de corto plazo, con potencial de romper al alza si el Dinero Gestionado mantiene o incrementa posiciones largas. Una reducción repentina de las posiciones cortas de los Comerciales podría anticipar un nuevo impulso alcista.
La estructura actual del CoT sugiere riesgo de corrección en el corto plazo, aunque una mayor acumulación de largos por parte del Dinero Gestionado podría volver a impulsar los precios.
Análisis técnico (H1)
En el gráfico horario, las caídas se han detenido en torno a los 4.420 USD (EMA200, línea roja), aunque el precio sigue por debajo de los retrocesos de Fibonacci 71,6% y 61,8% del movimiento bajista de finales de diciembre. La resistencia inmediata se sitúa cerca de la EMA50 (línea naranja) en torno a 4.460 USD por onza.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.