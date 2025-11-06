Leer más
El oro recupera los 4.000 dólares

  • El precio del oro supera los 4.000 dólares por el aumento de la incertidumbre en EE. UU.

El precio del oro ha superado nuevamente los 4.000 dólares por onza, alcanzando sus máximos de la semana. Este aumento de precio se produce por la creciente incertidumbre en torno a la economía estadounidense. Si bien los recientes informes de ADP e ISM indicaron datos sólidos, el informe Challenger de hoy mostró un aumento significativo en el número de despidos en Estados Unidos. Estos recortes de empleo parecen ser consecuencia de la revolución de la IA, en lugar de estar vinculados únicamente al reciente cierre del gobierno.

El precio del oro repunta

Actualmente, sigue habiendo una reducción neta en las tenencias de oro por parte de los fondos cotizados en bolsa (ETFs). Sin embargo, el repunte observado en las últimas horas puede ser el inicio del regreso de la demanda del mercado. El último pronóstico de UBS sugiere que el oro debería alcanzar un nivel de al menos 4.200 dólares en el corto plazo. Si la turbulencia geopolítica persiste, el precio del oro podría llegar a los 4.700 dólares por onza el próximo año. En contraste, un pronóstico de Morgan Stanley a finales de octubre indicaba que el precio del oro alcanzaría los 4.500 dólares por onza a mediados del próximo año.

El oro se encuentra actualmente dentro de una formación triangular, pero a la vez parece haber finalizado la secuencia de mínimos y máximos decrecientes. Normalmente, una formación triangular tras una caída tan pronunciada podría sugerir una ruptura a la baja y la continuación de la tendencia bajista. A nivel técnico, el oro cotiza por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Si el activo refugio logra recuperar la última línea de tendencia alcista y el nivel de retroceso del 23,6%, la reciente corrección podría considerarse finalizada.

Cotización del oro

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del oro
Fuente: Plataforma de XTB

 

