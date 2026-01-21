El oro sube 2% 📈 ¿Está cerca una corrección en los metales preciosos?

Los metales preciosos continúan extendiendo un poderoso mercado alcista, con el oro marcando nuevos máximos históricos hoy y avanzando hacia la zona de los 4.900 dólares por onza. La plata también registra alzas y se negocia cerca de los 95 dólares por onza. El movimiento está siendo impulsado por un dólar estadounidense más débil, afectado por el enfoque de política “impredecible” de la administración de Donald Trump y por las preocupaciones de largo plazo que esto genera sobre la demanda de deuda estadounidense.

Todo indica que el “alejamiento” del dólar en parte del mundo BRICS continuará, acelerado por la “instrumentalización” de la moneda de reserva mundial y por una postura más agresiva de la Casa Blanca. Esto, a su vez, podría poner en cuestión el estatus de activo refugio de los bonos del Tesoro de Estados Unidos .

Además, el enfoque cambiante (y en ocasiones confrontacional) de Estados Unidos hacia países aliados podría incentivar a los principales bancos centrales occidentales a pausar, o al menos reducir, las compras de bonos del Tesoro y redirigir una parte de sus reservas hacia el oro .

Esto no es, por supuesto, el escenario base que pueda observarse con claridad hoy. Sin embargo, los mercados intentan “poner precio al futuro”, y la conclusión general se mantiene: en el futuro previsible, los precios de los metales preciosos probablemente sigan respaldados y con sesgo alcista.



Gráfico del oro (intervalo D1)

Dicho esto, la pregunta es hasta dónde y con qué velocidad puede extenderse el rally actual. El RSI diario se encuentra cerca de 80, lo que sugiere con fuerza que el oro se aproxima a territorio de sobrecompra. Observando la acción del precio, una corrección potencial podría llevar al metal de regreso hacia los 4.400 dólares por onza, donde se ubica la media móvil exponencial de 50 días en el gráfico diario (EMA50, línea naranja). Este escenario también completaría un movimiento correctivo 1:1, ya que una caída de tamaño muy similar ocurrió en el cuarto trimestre de 2025. No puede afirmarse hoy si este impulso llegará a “tocar” los 5.000 dólares por onza, pero si el momento actual resulta ser, en términos generales, 1:1 con el tramo de verano–otoño del año pasado, el rally podría agotarse cerca de los 4.900 dólares por onza, seguido de una posible corrección hacia los 4.400 dólares.

Fuente: xStation5