10:34 · 3 de octubre de 2025

El oro sube un 0,5% en medio del cierre del gobierno de EE. UU. y las apuestas sobre los tipos de la Fed 📈

Conclusiones clave
  • La crisis política en EE. UU. y el aumento de las tensiones geopolíticas están impulsando los precios del oro.
  • El mercado de predicciones Kalshi sugiere que el cierre del gobierno durará unos 15 días.
  • BofA Global Research ha cambiado su pronóstico de recorte de tipos de la Fed de diciembre de este año a octubre.

El oro se aprecia más del 0,5% mientras el dólar estadounidense se debilita. Las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal aumentan ante el debilitamiento del mercado laboral y la ausencia de datos del NFP, debido a la suspensión temporal de empleos del personal gubernamental de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

  • La expectativa de que la Fed no quiera arriesgarse a retrasar un rescate para el mercado laboral tras las débiles cifras de ADP está impulsando la demanda de activos refugio, lo que lastra al dólar.
Como resultado, el oro continúa su fuerte repunte, acercándose a los 3.900 dólares por onza. El RSI en el gráfico diario ha superado los 80, alineándose con varios picos locales previos en el precio del metal.

Fuente: Plataforma de XTB

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.