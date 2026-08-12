El oro sube un 1,5% 📈

Los precios del oro suben más de un 1,5% y se mantienen cerca de sus niveles más altos en alrededor de dos meses tras la publicación del informe del IPC de julio en Estados Unidos. Los datos estuvieron en línea con las expectativas: el IPC general subió un 0,1% intermensual y un 3,4% interanual, mientras que la inflación subyacente se situó en un 0,2% intermensual y un 2,5% interanual. La ausencia de una sorpresa alcista en la inflación es favorable para los metales preciosos, ya que, tras la debilidad observada anteriormente en los datos del mercado laboral estadounidense, reduce la presión sobre la Fed para volver a subir las tasas de interés tan pronto como en septiembre. El oro cotiza alrededor de los 4.420 USD por onza.

Tras la publicación del IPC, los mercados de futuros descuentan alrededor de un 60% de probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en septiembre, frente a poco más del 45% una semana antes. Este es un cambio importante para el oro, ya que un menor riesgo de nuevas subidas de tasas reduce el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimiento.

El movimiento de hoy prolonga el mayor impulso que ya era visible después del débil informe de empleo de Estados Unidos. El oro registró la semana pasada su mejor desempeño semanal desde enero y el martes alcanzó su nivel más alto desde el 5 de junio.

Los factores de demanda no relacionados directamente con la política de la Fed también siguen siendo importantes. La reanudación de las entradas en ETF, las compras de los bancos centrales y la fuerte demanda de China están respaldando al mercado, ayudando al oro a mantenerse resiliente incluso ante la persistente presión de los elevados precios de la energía.

Los riesgos inflacionarios no han desaparecido por completo. El petróleo sigue caro en medio de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, y unos precios de los combustibles persistentemente elevados podrían complicar el proceso de desinflación en los próximos meses y limitar el margen de la Fed para relajar la política monetaria.

No obstante, la reacción del oro sugiere que los inversores están dando actualmente mayor importancia a la combinación de un mercado laboral más débil y un IPC en línea con el consenso. A menos que los próximos datos muestren una nueva aceleración de las presiones sobre los precios, las expectativas de otra subida de tasas de la Fed en el corto plazo podrían disminuir gradualmente.

Desde la perspectiva del mercado del oro, el informe del IPC de hoy puede considerarse, por lo tanto, moderadamente positivo. Los datos no fueron lo suficientemente débiles como para cambiar fundamentalmente la narrativa de la Fed, pero al mismo tiempo no aportaron argumentos para una continuación urgente del endurecimiento monetario. Esto es importante en el entorno actual del mercado: el oro se está beneficiando simultáneamente de un menor riesgo de nuevas subidas de tasas, de la demanda institucional y de la persistente incertidumbre geopolítica. La pregunta clave ahora es si el metal puede aprovechar este contexto para protagonizar una ruptura sostenida por encima de sus recientes máximos locales.

Gráfico del oro (intervalo D1)

Fuente: xStation5