Inflación en EE. UU.: reacción del S&P 500, dólar, oro y plata tras el IPC

La inflación estadounidense ha ofrecido al mercado exactamente lo que esperaba: una moderación suficiente para evitar nuevas ventas, pero no tan intensa como para resolver definitivamente el problema de la Reserva Federal. El IPC aumentó un 0,1% en julio y redujo su tasa interanual desde el 3,5% hasta el 3,4%. La inflación subyacente avanzó un 0,2% mensual y descendió desde el 2,6% hasta el 2,5% interanual.

La reacción inicial ha sido moderadamente favorable al riesgo. Los futuros estadounidenses ampliaron ligeramente sus avances, el dólar retrocedió y los metales preciosos conservaron el impulso alcista iniciado durante los últimos días. Sin embargo, no se ha producido un movimiento explosivo porque las cifras coincidieron prácticamente con las previsiones.

La composición del dato explica esta prudencia. El índice energético cayó un 1,5% mensual y la gasolina un 2,9%, ayudando a contener el IPC general. A pesar de ello, la energía todavía acumula una subida interanual del 14,7% y la gasolina del 24,6%. Además, parte del reciente encarecimiento del petróleo todavía no aparece completamente reflejado en las cifras de julio.

La inflación subyacente tampoco desaparece. Después de permanecer sin cambios en junio, volvió a avanzar un 0,2%. La vivienda aumentó un 0,1% y explicó aproximadamente dos terceras partes del incremento mensual del IPC. También subieron la atención médica, los billetes de avión, la educación y determinados servicios. Los datos publicados por el Bureau of Labor Statistics muestran, por tanto, una desinflación gradual, no una vuelta inmediata al objetivo del 2%.

La Reserva Federal sigue ante un escenario incómodo

Para la Reserva Federal, el escenario continúa siendo incómodo. El empleo estadounidense perdió 23.000 puestos en julio y las cifras anteriores fueron revisadas claramente a la baja. Subir los tipos en septiembre podría intensificar esa debilidad, pero mantenerlos sin reaccionar también implica aceptar una inflación general todavía situada en el 3,4%.

El IPC reduce ligeramente la urgencia de un nuevo endurecimiento, aunque no lo descarta. La atención pasará ahora al índice de precios de producción, al próximo informe de empleo y al PCE subyacente. El mercado necesita confirmar que la moderación no depende únicamente del retroceso temporal de la energía.

S&P 500 mantiene su escenario alcista

En el S&P 500, el dato permite mantener el escenario alcista que veníamos siguiendo. El índice había consolidado cerca de máximos sin perder la estructura construida tras superar la resistencia de 7.636,5 puntos. Mientras permanezca por encima de esta referencia, los retrocesos controlados continúan favoreciendo la continuidad del movimiento.

El dato de inflación no genera por sí mismo una nueva ruptura, pero elimina uno de los riesgos inmediatos: una sorpresa alcista que obligara al mercado a descontar con mayor intensidad otra subida de tipos. Por encima de 7.636,5, la antigua resistencia puede actuar ahora como soporte. La zona de 7.357,6, próxima a la media móvil de largo plazo que acompañó la ruptura anterior, constituye la referencia estructural más profunda. Perderla cambiaría completamente la lectura; mientras se conserve, las correcciones siguen encajando dentro de una tendencia principal alcista.

Fuente: xStation

Índice dólar: 99,92 sigue siendo la referencia clave

El índice dólar ofrece la imagen inversa. La reacción inicial ha llevado al DXY hacia 99,50, todavía por debajo de 99,92. Mientras no consiga romper y cerrar claramente sobre este nivel, debe continuar favoreciéndose la presión bajista. El IPC no ha proporcionado al dólar el argumento contundente que necesitaba para recuperar terreno: la inflación no sorprendió al alza y la debilidad del empleo limita la capacidad de la Fed para endurecer su política.

Sin embargo, 99,92 merece especial atención. Una ruptura confirmada podría completar una figura que podría asemejarse a un cabeza con hombros invertida en gráficos de 1h. En ese caso, dejaríamos de estar ante un simple rebote y comenzaríamos a hablar de una recuperación más consistente del dólar. Ese movimiento sería negativo para el euro, el oro y la plata. Hasta que se produzca, la estructura del DXY continúa siendo bajista y cualquier recuperación bajo 99,92 sigue expuesta a nuevas ventas.

Fuente: xStation

EUR/USD conserva la zona de 1,1530

En el EUR/USD, el dato ha permitido conservar la zona de 1,1530. El par mantiene un sesgo alcista mientras permanezca por encima, pero el comportamiento de los últimos máximos introduce una advertencia. Durante las sesiones del 6 y del 7 de agosto rompió referencias anteriores y después retrocedió rápidamente, sin demostrar una aceleración clara.

Esa incapacidad para conservar las rupturas muestra que el euro todavía no domina completamente el movimiento. Una pérdida de 1,1530 podría activar una corrección más intensa a favor del dólar, especialmente si coincide con una ruptura del DXY por encima de 99,92. Ambos niveles deben interpretarse conjuntamente: euro por debajo de 1,1530 y dólar por encima de 99,92 confirmarían un cambio de dirección mucho más fiable.

Fuente: xStation

Oro mantiene la ruptura sobre 4.379 dólares

El oro ha sido uno de los activos más beneficiados. La consolidación por encima de 4.379 dólares confirma la ruptura que veníamos esperando y mantiene abierto el recorrido alcista. El metal se mueve nuevamente sobre 4.400 dólares, apoyado por el debilitamiento inicial del dólar, la moderación de los rendimientos y la persistencia de una inflación que continúa reduciendo el poder adquisitivo del dinero.

Mientras el oro se mantenga por encima de 4.379, los retrocesos controlados conservan un sesgo comprador. La siguiente referencia natural aparece alrededor de 4.500 dólares. La zona de 4.000 continúa siendo el soporte estructural del movimiento: por encima de ella hablamos de consolidaciones dentro de una recuperación; por debajo, habría que asumir que la purga del ciclo anterior todavía no había terminado.

Fuente: xStation

Plata amplifica el movimiento del oro

La plata vuelve a amplificar el comportamiento del oro. Después de defender 54,86 dólares, superar 60,95, romper la formación triangular y recuperar la media móvil de 50 sesiones, el precio ha seguido avanzado. El IPC mantiene el viento de cola porque reduce la presión inmediata sobre los tipos reales y debilita al dólar.

La regla continúa siendo la misma: mientras la plata permanezca por encima de 60,95, los retrocesos que respeten esa zona siguen siendo operables al alza. La recuperación de la media de 50 sesiones confirma que el movimiento ya no depende únicamente de un cierre de posiciones cortas. Ahora existe también una reconstrucción técnica de la tendencia.

La zona de 67 dólares representa la primera proyección de la ruptura triangular. Por encima, el siguiente objetivo psicológico aparecería alrededor de 70. Una vuelta bajo 60,95 debilitaría la ruptura, mientras que perder 54,86 invalidaría por completo el suelo construido durante las últimas semanas.

Fuente: xStation

El mercado ha recibido un dato favorable, pero no definitivo. La inflación baja lentamente, el empleo se debilita y la Reserva Federal dispone de menos margen para endurecer su política. Mientras el S&P 500 conserve 7.636,5, el oro permanezca sobre 4.379 y la plata respete 60,95, el escenario continúa favoreciendo los movimientos alcistas. La principal amenaza sería una recuperación simultánea del dólar por encima de 99,92 y una caída del euro bajo 1,1528. Esa combinación sí advertiría de que la reacción inicial al IPC comienza a darse la vuelta.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.