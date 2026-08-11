La bolsa hoy: Trump impone condiciones a Irán. ¿Se desvanecen las esperanzas de una pronta reapertura del estrecho de Ormuz?

Wall Street cerró la sesión con leves descensos. El S&P 500 y el Dow Jones bajaron ligeramente, mientras que el Nasdaq cayó alrededor de un 0,3%. Las acciones de semiconductores tuvieron una sesión más débil, con Nvidia, AMD e Intel cerrando a la baja. Intel se vio particularmente afectada, cayendo un 4% tras el anuncio de una oferta pública de acciones por valor de 15.000 millones de dólares. La compañía planea recaudar fondos para expandir la producción de chips, lo que resultaría en cierta dilución para los accionistas actuales.

Movimientos en Asia y Oriente Medio

Los mercados asiáticos cerraron la jornada con resultados mixtos. El KOSPI de Corea del Sur destacó al alza, subiendo por segundo día consecutivo, impulsado por un fuerte repunte de las acciones de Samsung. El Nikkei 225 de Japón también tuvo un buen desempeño, con una subida de alrededor del 2%. Los mercados chinos, por su parte, continúan bajo presión, con el Hang Seng cayendo alrededor de un 0,8%.

Irán ha establecido varias condiciones para la reapertura del Estrecho de Ormuz, incluyendo una compensación, el levantamiento de las sanciones y el fin de las operaciones militares estadounidenses. En respuesta, Donald Trump ha endurecido su postura hacia Teherán, afirmando que Estados Unidos también exigirá compensación por los estadounidenses muertos o gravemente heridos en conflictos con Irán, y se espera que este tema forme parte de futuras negociaciones de paz.

Como resultado, las posibilidades de un acuerdo rápido se desvanecen, mientras que los precios del petróleo suben ante la preocupación de los mercados por la posible persistencia de las restricciones a la navegación a través del Estrecho de Ormuz.

Metales preciosos y bancos centrales

Los metales preciosos inician la jornada con una ligera caída. El oro baja alrededor de un 0,2%, situándose por debajo de los 4.400 dólares, mientras que la plata cae más de un 1,5%, cotizando por debajo de los 65 dólares.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 4,35%, en línea con las expectativas del mercado. El RBA sigue considerando que la inflación es demasiado alta, aunque los datos económicos y laborales más débiles le han dado margen para esperar y evaluar la situación. El banco se mantiene cauto y no ha descartado nuevas subidas de tipos si las presiones inflacionarias se intensifican de nuevo.



El Banco de Japón (BoJ) está considerando cada vez más una subida de tipos en septiembre, ante la preocupación de que la elevada inflación persista. Los mercados otorgan mayor importancia a la posibilidad de una subida en la reunión del 17 y 18 de septiembre, lo que podría brindar mayor apoyo al yen japonés. Se espera que cualquier fortalecimiento sostenido del yen dependa principalmente de nuevas subidas de tipos del BoJ, más que de la repatriación de capitales o posibles intervenciones cambiarias. La última intervención conjunta de Estados Unidos y Japón solo proporcionó un apoyo temporal al yen, mientras que la falta de una acción decisiva por parte de Tokio ha permitido que la moneda se debilite nuevamente.

El Banco Popular de China (PBoC) también realizó una acción destacada, absteniéndose de inyectar liquidez adicional en el sistema bancario por primera vez desde junio, alegando que cuenta con suficiente liquidez. Esta medida parece ser una decisión de liquidez local más que un cambio más amplio en la política monetaria.

El mercado de criptomonedas muestra cierta fortaleza, con Bitcoin y Ethereum comenzando el día con modestas subidas.