El peso chileno se fortalece con el impulso del cobre y la mejora de la economía nacional

El peso chileno se aprecia con fuerza gracias al avance del cobre, que continúa marcando nuevos máximos.
La economía nacional mantiene estabilidad y mejores perspectivas, fortaleciendo aún más la moneda local.
El tipo de cambio podría dirigirse hacia la zona de 910–915 pesos por dólar si se mantienen las condiciones actuales.
Escenario internacional: dólar débil y expectativas sobre la Reserva Federal
El peso chileno abrió la sesión con fuertes descensos en el tipo de cambio, impulsado en gran medida por la mejora sostenida en las perspectivas de la economía nacional y por el repunte significativo del cobre, que continúa alcanzando nuevos máximos.
En el plano internacional, el dólar muestra debilidad generalizada, mientras la mayoría de las monedas del G10 se aprecian frente a la divisa estadounidense. La atención del mercado está centrada en las expectativas sobre la Reserva Federal, donde la probabilidad de que Hassett asuma la presidencia supera el 80%. Su perfil cercano a la administración actual refuerza la visión de que en 2026 podría mantenerse un ciclo de recortes y una postura monetaria más relajada en Estados Unidos. Este contexto sigue presionando a la baja al dólar frente a economías emergentes como la chilena.
Factores internos: cobre en nuevos máximos y estabilidad económica
Los datos económicos locales se mantienen estables y destacan los nuevos máximos alcanzados por el oro, impulsados principalmente por un aumento de la demanda asiática. En este escenario, los fundamentos continúan favoreciendo al peso chileno, respaldando la proyección de que el tipo de cambio podría avanzar hacia la zona de 910–915 pesos por dólar, siempre que las condiciones actuales se mantengan.
Perspectivas del tipo de cambio: posibles caídas hacia los 900 pesos
Las presiones bajistas continúan presentes y el peso chileno podría seguir bajando tras alcanzar los objetivos bajistas tras la ruptura de los 946. La extensión máxima sigue ubicada en los 911 como objetivo. Una perforación sostenida de ese nivel podría llevar al tipo de cambio hacia la zona de 900 pesos, reforzando la apreciación de la moneda local en un ciclo marcado por fundamentos favorables.
Fuente: xStation 5
El panorama actual refleja una combinación de factores externos e internos alineados a favor del peso chileno: debilidad global del dólar, máximos históricos del cobre y estabilidad en la economía nacional. Si estas condiciones continúan, el tipo de cambio podría mantener su tendencia descendente hacia niveles no vistos en meses, consolidando un ciclo de fortalecimiento del peso.
