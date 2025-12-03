Europa sigue en consolidación estrecha del DAX

Los mercados europeos continúan una corrección alcista moderada durante la sesión del miércoles. Datos macroeconómicos moderadamente positivos permiten que los índices mantengan sus valoraciones actuales, mientras esperan un impulso de crecimiento más significativo. El mercado europeo sigue influido por las negociaciones de paz y por la competencia económica con Estados Unidos y China.

El líder de las alzas vuelve a ser el contrato sobre el índice español, que avanza en torno a 1,6%. Los contratos sobre el FTSE MIB y el WIG20 también muestran un desempeño moderado, con subidas cercanas a 0,5% y 0,2%, respectivamente. El resto de los índices registra movimientos inferiores al 0,1%.

Los inversionistas europeos observan las negociaciones de paz sobre Ucrania con una mezcla de ansiedad e incredulidad. Otra ronda de conversaciones terminó sin resultados, lo que continúa impulsando la valoración de las empresas de defensa.

Datos macroeconómicos

Se publicaron los PMI de servicios de la Eurozona y el Reino Unido, en su mayoría por encima de las expectativas:

España: 55,6 (Esperado: 56,1)

Italia: 55 (Esperado: 54)

Alemania: 53,1 (Esperado: 52,7)

Reino Unido: 51,3 (Esperado: 50,5)

Las principales economías de Europa siguen mostrando un buen desempeño en sus sectores de servicios, manteniendo una tendencia de crecimiento. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad de este impulso ante el aumento de costos y el deterioro de las condiciones en otros sectores de la economía.

DE40 (D1)

El precio en el gráfico ha recuperado parte de las caídas desde los mínimos recientes, manteniendo una consolidación estrecha entre ~23.900 y ~23.450 en las últimas sesiones. Las medias móviles EMA50, EMA100 y el nivel Fibo 50 han actuado como resistencia sólida, mientras que el nivel Fibo 78,6 funcionó como soporte. El aplanamiento del MACD, un RSI moderado y el leve impulso alcista de las medias móviles favorecen a los compradores, lo que podría abrir espacio para superar el nivel Fibo 50 y poner a prueba la última línea de tendencia (roja).

Noticias corporativas

Negociaciones infructuosas: La ausencia de acuerdos pese a sucesivas rondas de conversaciones sigue respaldando la valoración de las compañías europeas de defensa. Rheinmetall +1,5%; Hensoldt +1%; Leonardo +1%.

Airbus: El fabricante aeronáutico mantuvo sus previsiones de desempeño pese a problemas técnicos recientes en sus máquinas. Esto tranquilizó a los inversionistas y provocó un alza cercana al 3% en la acción.

Hugo Boss: La firma alemana de moda anunció un “reinicio” de marca, con mayor foco en productos femeninos. La administración advirtió también de resultados significativamente peores para el próximo año como consecuencia de esta estrategia. La acción cayó más de un 10%.

Infineon: La empresa tecnológica alemana concluyó un litigio judicial por derechos de patente. Aunque el fallo fue desfavorable, se eliminaron una serie de riesgos regulatorios para la compañía. La acción subió más de 2,5%.

Fraport: El operador aeroportuario recibió varias recomendaciones positivas de inversión, impulsando la acción en torno a 1,5%.

