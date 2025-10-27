El peso mexicano mantiene estabilidad ante déficit comercial récord y expectativas de distensión comercial

El peso mexicano concluyó la jornada mostrando estabilidad frente al dólar, operando dentro de un rango estrecho entre $18.36 y $18.44, en un contexto donde los fundamentales locales e internacionales ofrecen una narrativa de contrastes.

En el frente doméstico, los datos de la balanza comercial de septiembre revelaron un déficit de USD 2.400 millones, el más amplio del año y superior a lo estimado por el mercado. Este resultado se explicó por un aumento de las importaciones del 15.2% interanual, impulsadas principalmente por los bienes intermedios (+19.6%), un componente que sugiere mayor dinamismo en la actividad industrial, aunque también refleja presión sobre las cuentas externas.

Por el lado positivo, las exportaciones manufactureras crecieron un 15.7%, destacando el sector automotriz, que registró un impresionante avance del 51.2% interanual hacia destinos fuera de América del Norte. Este repunte compensó las caídas observadas en las exportaciones agrícolas y petroleras, dos segmentos que siguen afectados por condiciones climáticas adversas y precios internacionales más bajos.

Flujos externos y carry trade sostienen al peso

A nivel internacional, el peso mexicano continúa beneficiándose de su atractivo en el carry trade, gracias a los altos rendimientos reales que ofrece frente a otras monedas emergentes. Aunque el Banco de México ha iniciado un ciclo gradual de recortes de tasas, los spreads de rendimiento siguen siendo lo suficientemente amplios como para mantener el apetito de los inversionistas extranjeros por instrumentos en pesos.

Las condiciones externas también han aportado cierto alivio. Los mercados globales reaccionan positivamente ante la expectativa de una reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, donde podrían alcanzarse avances hacia una desescalada comercial. Este tono más constructivo, sumado a la menor aversión al riesgo, ha favorecido a las monedas emergentes, entre ellas el peso.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México está cerca de cerrar un acuerdo con Estados Unidos sobre barreras no arancelarias, logrando además una extensión del plazo negociador. Este gesto diplomático contribuye a reducir la percepción de riesgo regulatorio sobre sectores clave de exportación, especialmente el automotriz, lo que podría fortalecer la estabilidad cambiaria en el corto plazo.

Análisis técnico: consolidación y sesgo neutral

Desde la perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene una estructura de consolidación luego de formar un patrón de triple suelo en torno a los $18.35, nivel que actúa como soporte inmediato. A corto plazo, el tipo de cambio enfrenta una resistencia clave en $18.48, reforzada por la línea de tendencia bajista y las medias móviles de 50 y 200 periodos. Una ruptura sostenida por encima de $18.48 abriría espacio hacia $18.55 y $18.62, mientras que un rechazo en ese nivel mantendría el sesgo neutral a bajista. Los indicadores de momentum, como el RSI, permanecen en zona media, confirmando la ausencia de señales claras de sobrecompra o sobreventa.

En síntesis, el mercado cambiario mexicano sigue mostrando resiliencia técnica y atractivo estructural, aunque la balanza comercial deficitaria y los ajustes globales en tasas podrían limitar los avances del peso en las próximas sesiones.

​​​​​​​Fuente: XTB

