El peso mexicano se mantiene estable mientras la inflación subyacente sorprende al alza

El peso mexicano continúa operando con relativa estabilidad frente al dólar este martes, en una jornada marcada por la publicación de los datos de inflación correspondientes a junio. La divisa local se ha movido en un rango estrecho, con un mínimo de 18.54 y un máximo de 18.62 por dólar, mostrando resiliencia en un entorno de datos mixtos de precios y flujos externos sólidos.

La inflación subyacente sorprende al alza

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un avance mensual de 0.28% en junio, en línea con el dato de mayo y apenas por encima del consenso del mercado (0.27%). En términos anuales, la inflación general se desaceleró ligeramente a 4.32% desde el 4.42% registrado en mayo, cumpliendo con las expectativas del mercado (4.31%).

No obstante, el foco de los mercados se centró en la inflación subyacente, que volvió a repuntar:

La inflación subyacente anual subió por tercer mes consecutivo, alcanzando 4.24%, su mayor nivel desde abril de 2024, y ligeramente por encima del pronóstico de 4.22%.

En términos mensuales, el componente subyacente avanzó 0.39%, acelerándose desde el 0.30% registrado en mayo.

Entre los componentes, se observó:

Desaceleración en productos agropecuarios (5.04% vs 6.76%).

Menor presión en energía (3.56% vs 3.93%).

Mayor presión en bienes (3.91% vs 3.67%), alimentos y bebidas (4.89% vs 4.63%) y servicios (4.62% vs 4.49%).

Perspectivas de política monetaria y soporte externo

El repunte en la inflación subyacente refuerza las expectativas de que Banxico mantendrá una postura cautelosa en su ciclo de recortes. A pesar de haber reducido la tasa de referencia en 50 puntos base el pasado 26 de junio (a 8%), el diferencial real de tasas sigue siendo atractivo, lo que ayuda a sostener la demanda por activos en pesos.

Además, los factores externos siguen respaldando a la moneda mexicana:

Superávit comercial acumulado enero–mayo superior a 9,000 millones de dólares (incluyendo 1.03 mil millones solo en mayo).

Récord histórico en remesas en junio: 5.7 mil millones de dólares.

Reservas internacionales robustas, apoyadas por estos flujos.

La recuperación parcial del dólar en el exterior por temores arancelarios ha sido atenuada localmente por avances en las negociaciones comerciales de México, que buscan dilatar o mitigar medidas recíprocas.

Análisis Técnico (M15)

Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN mantiene una estructura bajista de corto plazo, evidenciada por la sucesión de máximos descendentes y la directriz bajista marcada en naranja. La cotización ha rebotado desde la zona de soporte en 18.54–18.59, coincidente con el retroceso de Fibonacci del 61.8% y con la media móvil de 50 periodos, recuperando momentáneamente el nivel de 18.62. No obstante, el precio sigue por debajo de la media móvil de 200 periodos (18.62) y enfrenta una resistencia clave en 18.7382, nivel que debería superar con solidez para invalidar la presión vendedora actual. Mientras tanto, el RSI apunta a un repunte del impulso, pero sin entrar aún en territorio de sobrecompra.

Fuente: xStation5.