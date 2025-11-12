El petróleo cae más de un 1% 🛢️📉

Conclusiones clave El petróleo mantiene su tendencia bajista

El petróleo mantiene su tendencia bajista, presionado por un exceso prolongado y significativo de oferta en el mercado global. A pesar de que algunos inversores esperaban que el informe mensual de la OPEP ofreciera señales de fortalecimiento de la demanda, las conclusiones resultaron insuficientes para sostener los precios. Como consecuencia, los contratos de WTI y Brent registran una caída cercana al 1,4%, reflejando la debilidad generalizada del sentimiento del mercado energético y la persistencia de un entorno de sobreoferta que limita el potencial de recuperación a corto plazo. Fuente: xStation5 ____________ Sigue la evolución del petróleo con XTB y aprovecha las oportunidades en WTI y Brent.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.