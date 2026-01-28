Leer más
El petróleo reacciona a datos de inventarios de la EIA menores a lo esperado

Inventarios de petróleo crudo EIA: -2,295M frente a 1,95M esperado y 3,602M previo

  • Inventarios de gasolina: 0,223M frente a 2,55M esperado y 5,977M previo
  • Inventarios de destilados: 0,329M frente a -0,25M esperado y 3,348M previo

Los precios del West Texas Intermediate suben hoy en medio de tensiones geopolíticas y un cambio en los inventarios muy inferior al esperado (también en los inventarios de gasolina) reportado por la EIA. Como podemos ver a continuación, el OIL.WTI se acerca al nivel de la EMA200 (la línea roja), intentando revertir la tendencia bajista.

Fuente: xStation5

