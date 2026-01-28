El petróleo reacciona a datos de inventarios de la EIA menores a lo esperado

Inventarios de petróleo crudo EIA: -2,295M frente a 1,95M esperado y 3,602M previo
- Inventarios de gasolina: 0,223M frente a 2,55M esperado y 5,977M previo
- Inventarios de destilados: 0,329M frente a -0,25M esperado y 3,348M previo
Los precios del West Texas Intermediate suben hoy en medio de tensiones geopolíticas y un cambio en los inventarios muy inferior al esperado (también en los inventarios de gasolina) reportado por la EIA. Como podemos ver a continuación, el OIL.WTI se acerca al nivel de la EMA200 (la línea roja), intentando revertir la tendencia bajista.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.