El petróleo se dispara un 2% tras el anuncio de Donald Trump sobre un ataque militar de EE.UU. contra Irán

Conclusiones clave El petróleo sube un 2% tras las declaraciones de Donald Trump sobre un posible ataque militar contra Irán.

Trump mencionó la posibilidad de tomar el control de la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de petróleo iraní.

Una escalada de este tipo podría afectar significativamente a los mercados energéticos globales y al suministro mundial de petróleo.

Hace unos minutos, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social relacionado con un posible ataque contra Irán. Trump también destacó la posibilidad de tomar el control de la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, responsable de gestionar la gran mayoría de las exportaciones de petróleo crudo del país. Una medida de este tipo representaría una importante escalada del conflicto y podría tener implicaciones significativas para los mercados energéticos globales y para los flujos de suministro de petróleo a nivel mundial.

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