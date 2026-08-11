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🎥 PREMERCADO: Petróleo alcanza los 90 dólares y vuelve a presionar a Wall Street

Ignacio Mieres
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El repunte de los precios del petróleo volvió a generar inquietud por la inflación, justo un día antes de conocerse datos clave del IPC de Estados Unidos.

 

Ignacio Mieres

Analista de Mercados

Ignacio Mieres es Head of Research de XTB Latam. Cuenta con más de 8 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en análisis macroeconómico y análisis técnico, con cobertura de renta fija, materias primas, acciones estadounidenses y mercados emergentes. Es Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y está acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores) en la categoría de Directivos Estudios. Lidera el equipo de análisis de la firma para Latinoamérica.

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🔴 REVISIÓN DEL DATO IPC DE EE.UU.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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