⏬El petróleo y la plata caen tras las palabras de Trump

Los precios del petróleo han caído por primera vez en seis días. Esta corrección se debe principalmente a las señales de Washington sobre una posible distensión de la fricción geopolítica:

Pausa estratégica : El presidente Trump indicó que podría posponer cualquier acción militar contra Irán por el momento.

Garantías diplomáticas : El presidente declaró que fuentes le habían asegurado que el gobierno de Teherán cesaría el asesinato de personas involucradas en protestas generalizadas.

Comportamiento del precio del petróleo : El crudo West Texas Intermediate (WTI) ha caído desde niveles cercanos a los 61 dólares a cotizar por debajo de los 60 dólares por barril. El crudo Brent también experimentó una caída significativa del 2,9%.

Estructura del mercado: Los precios actuales de los futuros muestran que el mercado se encuentra en backwardation hasta marzo de 2027 (lo que significa que los precios al contado tienen una prima sobre los futuros a corto plazo) antes de entrar en un contango significativo a partir de entonces.

Fuente: Plataforma de XTB

La corrección de la plata sigue a una compra "frenética"

La plata, junto con otros metales preciosos, ha retrocedido desde sus recientes máximos históricos. Esta caída es notable, ya que se produce tras un período de compras frenéticas tanto en EE. UU. como en China.

Aplazamiento de aranceles : La plata se desplomó después de que el presidente Trump postergara la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos. Si bien la caída inmediata se registró en un 4%, la volatilidad intradía hizo que el metal cayera de cerca de 93 dólares a 86 dólares por onza.

Cambio de política : La administración ha propuesto negociar acuerdos bilaterales y precios mínimos flotantes para las importaciones en lugar de los tradicionales gravámenes porcentuales.

Rendimiento relativo: La caída de la plata se ve agravada por la reducción general del riesgo geopolítico; mientras tanto, el oro ha demostrado ser más resistente, perdiendo solo aproximadamente un 0,4%.

​​​​​​​Fuente: Plataforma de XTB

Contexto de mercado: rotación por encima de la fatiga

A pesar de la debilidad del jueves, los analistas sugieren que estas caídas son actualmente demasiado moderadas como para descarrilar las fuertes tendencias alcistas establecidas a lo largo de 2025 y principios de 2026. El consenso es que el mercado está experimentando una rotación de capital en lugar de un cambio de tendencia permanente.

La confianza de los inversores se vio reforzada por los excelentes resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). La empresa líder en fabricación de chips reportó un beneficio neto de 505.700 millones de dólares taiwaneses (16.000 millones de dólares) para el trimestre de diciembre, superando ampliamente las estimaciones de los analistas de 467.000 millones de dólares taiwaneses. Si bien los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y europeos subieron tras la noticia, las acciones de TSMC experimentaron una ligera caída del 1% en las operaciones locales tras una subida marginal en las sesiones posteriores al cierre del mercado estadounidense.