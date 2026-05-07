- El precio de la plata ronda los 80 dólares por onza
- El metal precioso ha subido más de un 25% desde su mínimo local de aproximadamente 62 dólares
- La debilidad del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro se encuentran entre los principales catalizadores del movimiento alcista
- El precio de la plata ronda los 80 dólares por onza
- El metal precioso ha subido más de un 25% desde su mínimo local de aproximadamente 62 dólares
- La debilidad del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro se encuentran entre los principales catalizadores del movimiento alcista
El precio de la plata está subiendo más de un 3% y se acerca a los 80 dólares por onza. Desde el mínimo local cercano a los 62 dólares por onza, el precio ya ha subido más del 25%, impulsado por un dólar estadounidense más débil, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y sólidos datos industriales globales. La plata también está superando la EMA50 (línea naranja) por primera vez desde el 17 de abril.
Cotización de la plata
Al observar la plata en el gráfico horario, se aprecia una formación triangular, donde el escenario base apunta a una ruptura alcista. Es posible que este movimiento ya esté en marcha, aunque la zona de los 80 dólares aún podría actuar como una importante zona de resistencia, al igual que el rango de 82-83 dólares, donde se ubica el último máximo local.
Fuente: xStation5
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