El precio de la plata supera la barrera de los 59 dólares

La sesión de hoy marca un retorno decisivo del interés comprador por los metales preciosos, siendo la plata la principal beneficiaria de este movimiento. Tras superar la anterior zona de resistencia situada en torno a los 58 dólares por onza, el precio de la plata avanzó por encima del nivel de los 59 dólares, registrando un incremento superior al 5%.

La fortaleza de la plata está impulsada por varios factores que coinciden en el tiempo. Los inversores vuelven a aumentar su exposición a los metales preciosos en un contexto de debilitamiento del dólar estadounidense y de expectativas sobre la futura política de los bancos centrales. A ello se suma el respaldo que proporciona el papel industrial de la plata. A diferencia del oro, la plata no solo es un activo refugio, sino también una materia prima ampliamente utilizada en diversos sectores de la economía, como la energía fotovoltaica, la electrónica y las tecnologías relacionadas con la transición energética.

El precio de la plata rompe una importante barrera técnica

La superación del nivel de los 59 dólares también tiene una importante relevancia técnica. En los últimos días, la zona comprendida entre los 58 y los 59 dólares había actuado como una barrera en la que aparecía presión vendedora. La ruptura de este rango indica que los compradores han tomado el control del mercado y podría abrir el camino a nuevas subidas hacia los siguientes niveles de resistencia, especialmente en torno a los 60 dólares e, incluso, por encima de ese nivel.

Fuente: xStation5

El oro también repunta

El oro también se está beneficiando de la mejora del sentimiento en los mercados de metales preciosos, aunque su comportamiento sigue siendo más moderado. El metal continúa viéndose afectado por la presión técnica acumulada previamente y necesita superar niveles de resistencia clave antes de que pueda confirmarse un cambio de tendencia más sostenido.

Fuente: xStation5

La sesión de hoy pone de manifiesto el mejor comportamiento de la plata frente al oro. Los inversores están dirigiendo capital no solo hacia activos que ofrecen protección frente a la incertidumbre, sino también hacia un metal que puede beneficiarse de una recuperación de la demanda industrial. Mantenerse por encima del nivel de los 59 dólares será una señal clave para determinar si el movimiento actual del precio de la plata es simplemente un rebote de corto plazo o el inicio de un nuevo tramo alcista.