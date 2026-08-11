Calendario económico: Los mercados esperan datos del mercado inmobiliario estadounidense.

El calendario macroeconómico del martes 11 de agosto de 2026 presenta pocos indicadores adelantados de primer orden. A pesar de la escasa actividad, los participantes del mercado siguen centrados en dos pilares fundamentales: la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) durante la sesión asiática y el próximo informe de ventas de viviendas existentes en Estados Unidos, que se publicará por la tarde. El sentimiento general del mercado continúa estando condicionado por las expectativas sobre la política de los bancos centrales y la evolución geopolítica, lo que mantiene a los principales pares de divisas y materias primas dentro de rangos de negociación consolidados. Principales novedades de la sesión asiática El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tipo de interés oficial sin cambios en el 4,35%, en plena consonancia con las expectativas del mercado.

En la Declaración sobre Política Monetaria y el discurso público que la acompañan, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, hizo hincapié en las persistentes presiones inflacionarias subyacentes, lo que indica una postura cautelosa ante una posible flexibilización monetaria.

El índice de confianza empresarial NAB de Australia se mantuvo estable en -6 puntos durante julio. Calendario macroeconómico 10:00 Italia - Balanza comercial. Consenso: 4.750 millones. Anterior: 4.790 millones.

16:00 EE. UU. - Ventas de viviendas existentes. Consenso: 4,05 millones. Anterior: 4,09 millones.

22:40 EE. UU. - Variación semanal de las reservas de petróleo crudo (API). Consenso: -1,1 millones. Anterior: 2,69 millones. 3 mercados a tener en cuenta: AUD/USD – Bajo escrutinio tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA), su comunicado de política monetaria y las declaraciones del gobernador Bullock, que marcan la pauta para el dólar australiano. Petróleo crudo WTI – Sensible a los datos económicos débiles de China y a la espera de las cifras semanales de inventarios de la API al final de la sesión para evaluar la demanda estadounidense. S&P 500 – El informe de ventas de viviendas existentes en EE. UU., que se publicará esta tarde, ofrecerá una nueva perspectiva sobre la salud del consumidor y la dinámica del mercado inmobiliario.

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