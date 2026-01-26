La evolución de la plata coincide con un contexto político y económico que está elevando el interés por los activos defensivos.

Esta mañana, el mercado de metales preciosos hizo historia de una manera que los inversores recordarán durante décadas. El precio de la plata alcanzó un máximo sin precedentes de 110 dólares por onza, subiendo otro 7% en una sola sesión, mientras que el oro superó la barrera de los 5.100 dólares, encadenando su sexto día consecutivo de subidas. Estas cifras no son el resultado de una fiebre especulativa. Se trata de un cambio estructural en la forma en que el mundo percibe el dinero, la seguridad financiera y el papel de las reservas.

El ascenso del precio de la plata en solo un mes (un 54% desde el 1 de enero) es prácticamente inédito en la larga historia de este metal. Si lo comparamos con todo 2025, cuando la plata subió un 150%, lo que estamos viendo en enero de 2026 es realmente espectacular. Hace un año, en enero de 2025, el precio de la plata se situaba alrededor de 31 dólares por onza. Hoy estamos viendo un incremento del 280%.

Tres pilares del crecimiento en el precio de la plata

El primer y más evidente catalizador es la combiación de tragedia y desorganización política en Minneapolis. En las últimas dos semanas, agentes de ICE bajo supervisión federal han disparado y matado a dos personas en Minneapolis. Estos incidentes han encendido protestas no vistas en Estados Unidos en décadas. Cuando los demócratas en el Senado comenzaron a bloquear el paquete de gasto gubernamental hasta el 30 de enero, las agencias federales tuvieron que elegir entre financiar las operaciones de ICE o ceder a las demandas de cambios en la política migratoria.

En tiempos normales, esto habría sido una herramienta táctica de negociación. Pero en un mundo donde votantes e inversores ya están cansados de la incertidumbre, el riesgo de un cierre real del gobierno se ha disparado. Cada cierre gubernamental genera históricamente una “prima de incertidumbre” en los activos defensivos, y la plata y el oro son el refugio definitivo ante ese tipo de incertidumbre.

El segundo pilar es la clara pérdida de fuerza del dólar estadounidense, una caída que ha llevado al índice del dólar a su nivel más bajo en tres meses y medio y que responde a factores profundos y estructurales. El mercado descuenta actualmente al menos 50 puntos básicos de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en 2026. Al mismo tiempo, se espera que la Unión Europea mantenga su postura sin cambios, mientras que el Banco de Japón planea subir tipos.

En un entorno así, las divisas con una postura más conservadora se vuelven más atractivas frente al dólar, incluso aunque los tipos nominales en EE. UU. sigan siendo más altos, algo que en teoría debería apoyar al USD. Este punto subraya la caída de confianza en la moneda de reserva mundial, que deja en un segundo plano el aspecto de unos tipos nominales relativamente superiores.

La respuesta reside en la escasez fundamental de oferta de plata. El 75% de toda la producción de plata es un subproducto de la minería de cobre, plomo y zinc. En otras palabras, no se puede aumentar de repente la producción de plata simplemente decidiendo extraer más plata. Hay que extraer más cobre, plomo y zinc, y eso ocurre con cierto retraso y con sus propias limitaciones. Al mismo tiempo, los inventarios de plata en el COMEX y en la Bolsa de Metales de Londres están en sus niveles más bajos en décadas.

Paralelamente, China, que controla una parte significativa del comercio global, ha clasificado la plata como material estratégico e impuesto restricciones a la exportación. Además, en el CME de Nueva York, los inversores deben comprar contratos de futuros de plata sujetos a requisitos de margen. En los últimos tres meses, el CME ha aumentado sus márgenes mínimos en dos ocasiones.

La plata exige ahora márgenes de alrededor del 9-10% del valor nominal del contrato, o unos 25.000 dólares por contrato. Esto hace que invertir con objetivo alcista sea mucho más caro. Al mismo tiempo, en Oriente, en Shanghái, Bombay y Tokio, los inversores están pagando primas de entre 8 y 20 dólares sobre el precio de Nueva York.

Precio de la plata

La plata retoma su tendencia alcista de largo plazo y amplía la brecha entre el precio y las medias móviles. El RSI para la media de 14 días se mantiene en la zona de 81 puntos