04:25 · 16 de octubre de 2025

El precio del cacao se mantiene estable pese a los últimos datos de molienda

Conclusiones clave
  • Los futuros del cacao se mantienen cerca de los 5.850 dólares
  • Datos débiles de molienda de ECA en Europa
  • El informe del tercer trimestre muestra una caída del 4,8%

Los futuros del cacao no reaccionaron a los débiles datos de molienda europeos, que caen un 4,8 % interanual en el tercer trimestre, hasta las 337.353 toneladas (frente a las 353.334 toneladas del tercer trimestre de 2024), según la Asociación Europea del Cacao (ECA). Estas cifras débiles sugieren problemas en la demanda, ya que el alto precio de los productos derivados del cacao presiona a los consumidores. Los datos de molienda miden la cantidad de granos de cacao procesados ​​en manteca, pero también en polvo. El mercado parece estar sobrevendido, y asumimos que estas condiciones específicas explican por qué el precio no reaccionó al informe de hoy.

Precio del cacao

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del cacao

Fuente : Plataforma de XTB

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

