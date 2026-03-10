US100 rebota sobre la media móvil 100

Las acciones de Wall Street están retomando las subidas tras un inicio de sesión nervioso, beneficiándose de una fuerte caída en los precios del petróleo y de las expectativas de que la IEA y los países del G7 puedan liberar reservas estratégicas. Los índices están recuperando las pérdidas registradas durante la mañana, vinculadas a la escalada de la guerra con Irán y los ataques a infraestructura petrolera. Los inversionistas comienzan a reposicionarse ante la posibilidad de que el conflicto sea más corto y con menor riesgo de un shock prolongado en el suministro energético.

El Dow Jones sube alrededor de 0,5%, el S&P 500 avanza 0,4%, mientras que el Nasdaq Composite gana cerca de 0,6%, reflejando una mejora en el sentimiento tras el rebote del lunes desde los mínimos generados por el conflicto. La caída del Brent por debajo de los 90 dólares reduce las preocupaciones sobre un aumento adicional en los costos energéticos y favorece una rotación desde activos defensivos hacia activos de mayor riesgo, incluidas las empresas de crecimiento representadas por el Nasdaq 100. Al mismo tiempo, el anuncio de una reunión extraordinaria de la Agencia Internacional de Energía (IEA) y las señales de disposición para liberar reservas actúan como una red de seguridad para el mercado bursátil, aunque las posibles interrupciones físicas del suministro desde el Estrecho de Ormuz siguen siendo una amenaza real para el mercado petrolero.

US100 (D1)

Por tercera vez en los últimos 10 meses, el US100 está defendiendo la zona de la EMA de 200 periodos. El impulso alcista de hoy está llevando al contrato por encima de la media móvil de 100 días (EMA100), lo que en el mediano plazo indica que la tendencia alcista definida por estas curvas sigue intacta. El petróleo seguirá siendo un factor clave para la evolución del US100, ya que refleja directamente los temores del mercado sobre el conflicto en el Golfo Pérsico. En los últimos días, los gráficos muestran una correlación inversa entre el US100 y el petróleo, donde las caídas del crudo tienden a apoyar el avance de las acciones tecnológicas.



Fuente: xStation.