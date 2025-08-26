El precio del café se hunde un 3% 📉

Los futuros de Café Arábica en el ICE caen en medio de una fuerte toma de beneficios y liquidación de posiciones largas, a pesar de que StoneX redujo el pronóstico de producción de Brasil. La cosecha total de Arábica para 2025/26 se estima en 62,3 millones de sacos (-3,4% frente a la estimación anterior, -5,4% interanual).

La producción de Arábica se redujo drásticamente a 36,5 millones de sacos (-18,4% interanual) debido a rendimientos decepcionantes.

El Robusta alcanzó un récord de 25,8 millones de sacos (+21,9% interanual), gracias al riego y a un clima favorable.

La sequía del año pasado afectó negativamente al rendimiento del Arábica, pero este se benefició del riego intensivo y la expansión de la superficie cultivada.

Sin embargo, StoneX prevé un panorama más prometedor para la cosecha de Arábica en 2026/27: la floración comienza en aproximadamente un mes; las lluvias de noviembre a marzo revitalizaron los árboles, lo que sugiere una recuperación en el próximo ciclo.

El impacto de las heladas en Minas Gerais es limitado según el informe (aproximadamente 400.000 sacos).

Las regiones de Robusta se mantienen fuertes con un alto potencial de producción el próximo año. Precio del café El café cae casi un 3%, probando el importante soporte de la EMA50 (línea naranja). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente : Plataforma de XTB

