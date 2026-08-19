A pesar de las correcciones puntuales, el precio de los futuros del gas europeo sigue una clara tendencia alcista. Actualmente, el precio del gas natural se mantiene en torno a los 63 euros.

El precio del gas natural en Europa se dispara

Desde la perspectiva del análisis técnico, la zona de los 64 € es un nivel de precio clave que conviene vigilar. Una ruptura sostenida por encima de este nivel cambiaría la estructura técnica actual. Uno de los niveles señalados por la proyección de Fibonacci del 161,8 % se sitúa aproximadamente un 25% por encima del precio actual.

Fuente: xStation5

El lado de la oferta está claramente tensionado, aunque, pese a las circunstancias desfavorables, no está exento de capacidad de respuesta.

Fuente: Bloomberg Finance

Los niveles de almacenamiento estimados de gas natural han caído por debajo de la tendencia estacional máxima, alcanzando un récord de varios años. A día de hoy, las instalaciones de almacenamiento europeas presentan el nivel de llenado más bajo de los últimos 10 años, incluido el turbulento periodo de 2022 a 2023.

Actualmente, según los datos de Bloomberg, el nivel de llenado de los almacenamientos europeos se sitúa en torno al 61%, frente a una media estacional de aproximadamente 71%.

Fuente: Bloomberg Finance

Más interesante aún es la situación del transporte marítimo. A pesar del bloqueo del estrecho de Ormuz en febrero y de quedar aislada de productores clave como Catar, la cantidad de gas en el mar aumentó varios cientos por ciento, alcanzando en abril un máximo de varios años.

Si analizamos los datos de importaciones, agosto muestra una clara divergencia entre Europa y el resto del mundo. Las importaciones de India, Egipto y Taiwán cayeron entre un 5 % y un 20 %. En Europa, principalmente en Francia, los Países Bajos y España, las importaciones se mantienen en los niveles de 2025 o incluso los superan. Por el lado de la oferta, aparte de Catar y de los demás países del golfo Pérsico mencionados anteriormente, todos los grandes productores de gas natural, como Rusia, Australia y Estados Unidos, mantienen o están aumentando su producción.

Es importante señalar que los niveles mínimos récord no se registraron en 2022/2023, sino en 2016/2017/2018, cuando unas temperaturas excepcionalmente bajas obligaron a incrementar el consumo. En términos prácticos, esto significa que Europa tiene una posibilidad significativa de evitar tanto la escasez de gas natural como incluso una fuerte subida de los precios desde los niveles actuales, pero solo si las temperaturas medias durante el invierno se mantienen dentro del rango normal.