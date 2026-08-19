- Donald Trump ha suspendido durante tres días la introducción de los aranceles del 50% a Canadá, tras haber alcanzado un "acuerdo".
- El precio del oro sube un 0,4%, mientras que el petróleo sigue cotizando al alza ante las tensiones en Oriente Medio
- Los índices europeos registran ligeros cambios, mientras que los futuros de Estados Unidos retroceden ligeramente
- Donald Trump ha suspendido durante tres días la introducción de los aranceles del 50% a Canadá, tras haber alcanzado un "acuerdo".
- El precio del oro sube un 0,4%, mientras que el petróleo sigue cotizando al alza ante las tensiones en Oriente Medio
- Los índices europeos registran ligeros cambios, mientras que los futuros de Estados Unidos retroceden ligeramente
Las tensiones comerciales se han relajado ligeramente después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, suspendiera durante tres días la introducción de aranceles del 50 % sobre los productos procedentes de Canadá, anunciando que se había alcanzado un «acuerdo». Mientras tanto, los precios del petróleo continúan subiendo debido a las tensiones y la incertidumbre persistentes en torno al libre tránsito de los petroleros por el estrecho de Ormuz.
Tras tres sesiones consecutivas de caídas del índice S&P 500, provocadas por una oleada de ventas en el mercado mundial de bonos, la atención de los inversores se centra ahora en la publicación, prevista para hoy, de las actas de la reunión de la Fed de julio.
A las 08:00 se publicó el dato de inflación del IPC del Reino Unido correspondiente a julio, que se situó en el 2,9 % interanual, en línea con las previsiones de consenso. Por su parte, la inflación subyacente se situó en el 2,6 % interanual, ligeramente por encima de las expectativas del 2,5%.
El precio del oro sube
La negociación en los mercados europeos y estadounidenses esta mañana se caracteriza por la cautela y una baja volatilidad. El Dax 40 sube un simbólico 0,08 %, el FTSE 100 británico avanza un 0,05 %, mientras que el Wig 20 polaco cae un 0,23 %. En EE. UU., los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 retroceden ligeramente, un 0,02 % y un 0,09 %, respectivamente. En Asia las caídas fueron generalizadas, con el Nikkei 225 bajando un 3,1% en un contexto de presión global sobre el sector tecnológico.
Mientras, el oro sube un 0,4% esta mañana, beneficiándose de un ligero descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Los precios del petróleo también avanzan, con el West Texas subiendo un 0,30 %. El dólar estadounidense continúa débil frente a las principales divisas; el tipo de cambio EUR/USD sube un 0,22 %, mientras que el GBP/USD avanza un 0,16 %.
Datos destacados del calendario de hoy
- 11:00 – Zona euro: Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) interanual de julio
- Target: En la preapertura de Wall Street, la atención se centrará en los resultados financieros de Target, cuyas acciones han subido más de un 55 % desde comienzos de año
- 16:30 – EE. UU.: Variación de las reservas de crudo y gasolina
- 20:00 – EE. UU.: Actas de la reunión de la Fed
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