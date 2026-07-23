El precio del petróleo vuelve a convertirse en uno de los principales focos de atención para los mercados financieros. El petróleo supera los 98 dólares por barril, su nivel más alto desde principios de junio, después de que los rebeldes hutíes respaldados por Irán reivindicaran el ataque contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo. La escalada del conflicto en Oriente Medio abre un nuevo frente para los mercados energéticos y aumenta el temor a nuevas interrupciones en el suministro mundial de crudo.

Hasta ahora, la mayor preocupación de los inversores se centraba en el estrecho de Ormuz, una vía por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo. Sin embargo, los últimos acontecimientos elevan el riesgo sobre otra infraestructura crítica: el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico y se ha convertido en una ruta estratégica para las exportaciones saudíes hacia Asia.

El ataque también supone un cambio de percepción para el mercado. Arabia Saudí había logrado mantener parte de sus exportaciones utilizando el oleoducto este-oeste hasta el puerto de Yanbu, desde donde embarcaba millones de barriles diarios a través del mar Rojo, reduciendo así su dependencia de Ormuz. Sin embargo, si los ataques hutíes terminan comprometiendo también esta ruta, el margen de maniobra del mayor exportador de la OPEP se reduciría de forma significativa, elevando el riesgo de interrupciones sobre una parte mucho mayor del suministro mundial de petróleo.

El mar Rojo, una ruta clave para el comercio mundial

El ataque contra los petroleros saudíes pone el foco sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los principales cuellos de botella del comercio internacional. Por esta ruta transita aproximadamente entre el 10% y el 12% del comercio marítimo mundial, además de cerca del 10% del petróleo transportado por vía marítima y alrededor del 8% del comercio global de gas natural licuado (GNL). Cualquier interrupción prolongada obliga a los buques a rodear el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, lo que puede añadir entre 10 y 15 días a los trayectos entre Asia y Europa y elevar de forma significativa los costes de transporte.

Las consecuencias van mucho más allá del mercado energético. Un encarecimiento de los fletes afecta al transporte de productos manufacturados, componentes electrónicos, maquinaria, productos químicos, acero, fertilizantes y bienes de consumo, además de retrasar las cadenas de suministro de numerosas industrias. Europa es una de las regiones más expuestas, ya que una parte importante de las importaciones procedentes de Asia utiliza esta ruta para acceder al Mediterráneo a través del canal de Suez.

Por el momento, el mercado descuenta que los ataques son puntuales, pero una escalada sostenida podría provocar un nuevo aumento de los costes logísticos, presionar al alza la inflación y añadir volatilidad a los mercados financieros. En este contexto, el precio del petróleo seguiría siendo uno de los principales indicadores a vigilar, aunque el impacto económico podría extenderse rápidamente al transporte marítimo, las materias primas industriales y el comercio internacional en su conjunto.

El mercado empieza a descontar un escenario de mayor escasez de oferta de petróleo

La reacción del mercado refleja que los inversores ya no contemplan únicamente el impacto de un posible cierre de Ormuz, sino la posibilidad de que las dos principales rutas de exportación del Golfo Pérsico sufran restricciones simultáneamente. De confirmarse una escalada sostenida en el mar Rojo, el equilibrio entre oferta y demanda podría tensionarse aún más en un momento en el que la capacidad mundial de producción de combustibles sigue siendo limitada y los márgenes de refino permanecen en niveles elevados.

Este escenario explica que cada vez más analistas vuelvan a plantear la posibilidad de que el precio del petróleo alcance nuevamente los 100 dólares por barril si el conflicto continúa intensificándose. Más allá del impacto directo sobre el suministro, el principal riesgo reside en que el mercado empiece a perder la confianza en la existencia de rutas alternativas capaces de garantizar el flujo de crudo desde Oriente Medio hacia los principales consumidores mundiales.

El precio del petróleo alcanza su nivel más alto desde junio.

La situación en torno a la ruta marítima clave del estrecho de Bab al-Mandeb se agrava rápidamente. La información sobre el ataque a dos buques saudíes provocó un nuevo repunte de aproximadamente el 3 % en el precio del petróleo Brent, superando por primera vez desde junio los 98 dólares por barril en el contrato de septiembre.

La variación del crudo Brent refleja la renovación de los contratos de futuros. Fuente: XTB

Riesgo geopolítico: Este es el primer golpe directo contra los envíos comerciales de petróleo en esta región, lo que aumenta significativamente la probabilidad de represalias por parte de Estados Unidos.

Este es el primer golpe directo contra los envíos comerciales de petróleo en esta región, lo que aumenta significativamente la probabilidad de represalias por parte de Estados Unidos. Presión de la oferta: El mercado ha comenzado a reflejar rápidamente el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro a través del Mar Rojo y el Canal de Suez. Cabe destacar que este es actualmente el principal canal de suministro a Asia.

Fuente: xStation

El precio del petróleo Brent continúa subiendo tras el vencimiento de los contratos de futuros, aunque ayer se produjo una reacción en el promedio de 100 períodos. La siguiente resistencia importante se sitúa entre los 96 y los 98 dólares por barril.