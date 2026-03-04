- Oro y plata rebotan tras la fuerte venta previa, en un entorno dominado por la incertidumbre geopolítica.
- La rotación hacia activos defensivos sigue activa mientras los mercados descuentan un conflicto prolongado.
- La energía cara complica el panorama para los bancos centrales y mantiene la volatilidad elevada en metales.
La plata y el oro están rebotando después de las caídas de ayer. Los inversores buscan protección y diferentes formas de diversificar capital en medio del conflicto creciente entre EE. UU.–Israel–Irán y la creciente incertidumbre en los mercados globales.
¿Qué factores están impactando en el oro y la plata?
Las señales desde Washington y Teherán que sugieren que el conflicto no terminará pronto han provocado caídas en los mercados bursátiles globales. El cambio continuo en las carteras de los inversores hacia activos defensivos podría seguir apoyando los precios tanto del oro como de la plata, que hoy firman una jornada al alza. Además, los precios más altos de la energía pueden complicar los esfuerzos de los bancos centrales por relajar la política monetaria; el mercado espera actualmente que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios en su reunión del 18 de marzo.
En este escenario, factores estructurales como la incertidumbre geopolítica, la política monetaria impredecible y la necesidad de diversificación de carteras continúan apoyando la demanda a largo plazo de metales preciosos. Aun así, la volatilidad en los metales preciosos se mantiene. El oro, pese a su comportamiento de hoy, firmó ayer una caída del 4%, que le llevó a alcanzar su nivel más bajo desde el 20 de febrero. La disminución de las expectativas de recortes de tipos y el fortalecimiento del dólar fueron dos factores clave que impulsaron el movimiento.
Cotización de la plata
Cotización del oro
