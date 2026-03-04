- El informe sobre contactos entre Irán y Estados Unidos mejora el apetito por riesgo y reduce parte de la tensión inmediata en los mercados.
- El petróleo recorta ganancias mientras el dólar y los rendimientos retroceden desde los máximos del día.
- El informe sobre contactos entre Irán y Estados Unidos mejora el apetito por riesgo y reduce parte de la tensión inmediata en los mercados.
- El petróleo recorta ganancias mientras el dólar y los rendimientos retroceden desde los máximos del día.
Los últimos informes de The New York Times sobre la propuesta de Irán para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio han mejorado el sentimiento del mercado en los últimos minutos. Según las fuentes del periódico, representantes iraníes han señalado a la CIA que están dispuestos a negociar, aunque los funcionarios estadounidenses siguen siendo escépticos sobre las verdaderas intenciones de Teherán. Los mercados financieros han respondido a esta noticia con un aumento del apetito por el riesgo.
Los futuros del S&P 500 y de los índices bursátiles europeos continúan subiendo.
El dólar se debilitó hasta los mínimos del día y los rendimientos de los bonos estadounidenses están corrigiendo las subidas anteriores.
Al mismo tiempo, los precios del petróleo limitaron las ganancias previas y los precios del gas en Europa cayeron significativamente. Los inversores ven los informes como una posible señal de desescalada en Oriente Medio, aunque esto sigue siendo incierto en esta fase.
Cotización del petróleo
Resumen diario: Los índices y las criptomonedas caen ante el aumento de los precios del petróleo
El petróleo se dispara 11% por la escalada del conflicto en Medio Oriente y El VIX sube impulsado por el miedo en Wall Street
Tres mercados a seguir la próxima semana (06.03.2026)
Cómo la guerra con Irán está alterando el suministro mundial de energía
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.