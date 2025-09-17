El regulador de internet de China (CAC) ha ordenado a las mayores empresas tecnológicas del país, incluidas ByteDance y Alibaba, que suspendan las compras de chips de inteligencia artificial de Nvidia y cancelen los pedidos existentes, según informa el Financial Times. Las empresas planeaban encargar decenas de miles de chips RTX Pro 6000D y ya habían iniciado pruebas con los proveedores de servidores de Nvidia, pero tuvieron que suspenderlas tras la decisión de la CAC. Al mismo tiempo, las autoridades han instado a fabricantes de chips nacionales como Huawei y Cambricon, así como a Baidu y Alibaba, a comparar sus soluciones con los chips de Nvidia para el mercado chino. Esta medida indica un intento de aislar a los gigantes tecnológicos nacionales de los semiconductores estadounidenses y fortalecer a los fabricantes locales. Ni Alibaba, ni ByteDance, Nvidia ni la CAC han abordado el asunto.
Nvidia acusa las limitaciones de China
Tras la noticia, las acciones de Nvidia caen un 1,8% y las de AMD un 0,6% en las operaciones previas a la sesión. La nueva noticia sobre la prohibición de que las empresas tecnológicas chinas compren chips Nvidia socava la postura aparentemente más constructiva recientemente desarrollada entre Estados Unidos y China sobre el asunto de TikTok, que incluso ofrecía esperanzas de progreso en el ámbito de los acuerdos comerciales. En cambio, la decisión del regulador incrementa las tensiones entre Washington y Pekín y es un nuevo recordatorio de los riesgos geopolíticos para el sector tecnológico. Para los mercados, esto supone un aumento de la incertidumbre y la posible volatilidad, especialmente porque la señal llega justo antes de la importante reunión de la Reserva Federal de hoy.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
El precio de las acciones de Nvidia en Europa cae un 1,8% en lo que va de sesión.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.