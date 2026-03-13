El S&P 500 se está viendo afectado por una combinación de factores macroeconómicos y sectoriales, con los inversores centrados principalmente en los datos de PCE, los altos precios del petróleo y las acciones relacionadas con la IA.

El índice se mantiene cerca de niveles técnicos de soporte clave, mientras los mercados globales continúan experimentando volatilidad impulsada tanto por desarrollos geopolíticos como macroeconómicos. A corto plazo, los inversores buscan señales que puedan indicar la dirección de los próximos movimientos del índice, incluyendo posibles rebotes o nuevas caídas.

La combinación de datos macro y narrativas tecnológicas está moldeando en gran medida el sentimiento del mercado hoy.

¿Qué está moviendo hoy a los futuros del S&P 500?

PCE en EE. UU. – Un indicador clave para la Fed

Los datos de PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, están en el centro de atención de los inversores hoy. La lectura puede influir en las decisiones de tipos de interés y en la volatilidad del mercado.

Un PCE más fuerte de lo esperado reduciría la probabilidad de nuevos recortes de tipos, enfriando el apetito por riesgo y presionando a las tecnológicas, incluidas las empresas de IA. Una lectura más débil daría impulso a un rebote, aumentando el optimismo a corto plazo en el sector tecnológico y apoyando subidas del S&P 500.

El petróleo en 100 dólares – Un riesgo macro

El petróleo manteniéndose en el nivel de 100 dólares aumenta los costes operativos de las empresas, afecta a la inflación y puede limitar los beneficios de compañías sensibles a la energía. Los altos costes logísticos y de producción también pueden impactar indirectamente al sector tecnológico, por ejemplo a través de mayores costes de equipamiento e infraestructura.

Por qué importa: El petróleo al alza señala presión inflacionaria y riesgo para el mercado bursátil en general. Aunque las empresas de IA son menos sensibles a los costes energéticos, los inversores ven el petróleo como un barómetro macro que puede influir en el sentimiento y en las decisiones de inversión.

La IA como motor del crecimiento del S&P 500

Las tecnológicas vinculadas a la IA siguen siendo el principal impulsor de los movimientos a corto plazo del índice. El rendimiento de estas compañías moldea en gran medida el comportamiento del S&P 500, especialmente en un entorno de incertidumbre macro.

Por qué importa: El impulso del sector IA es un determinante clave de posibles rebotes. Cualquier entrada de compras en tecnológicas puede impulsar todo el índice, ya que los inversores las tratan como un indicador del apetito por riesgo y un factor líder de tendencia.

Contexto global y sentimiento del inversor

Los mercados globales siguen influenciados por la incertidumbre geopolítica, la volatilidad en materias primas y las reacciones de los inversores a los comentarios de los bancos centrales. El aumento de la aversión al riesgo puede limitar las subidas del S&P 500 incluso con datos positivos en EE. UU.

El sentimiento global dicta en gran medida la dirección del mercado a corto plazo. Los inversores buscan refugios seguros y reaccionan a cada impulso geopolítico, mientras vigilan de cerca el sector de IA como principal motor del índice.