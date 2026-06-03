El S&P 500 sube 9 sesiones consecutivas: ¿qué esperar?

Nueve sesiones consecutivas al alza no son una señal cualquiera. Tampoco son, por sí solas, una orden de venta. El mercado puede estar sobrecomprado, sí, pero la historia muestra que las rachas largas suelen decir algo más interesante que “esto ha subido demasiado”. Muchas veces dicen que hay momentum real, que los compradores siguen entrando en cada pequeño descanso y que el mercado ha encontrado una narrativa suficientemente fuerte como para ignorar parte del ruido. En este caso, esa narrativa tiene nombre propio: inteligencia artificial, semiconductores y beneficios tecnológicos.

Tecnología e IA siguen liderando el mercado

El S&P 500 encadenó su novena sesión consecutiva de subidas, su racha más larga en más de un año, mientras el índice marcaba nuevos récords. El Nasdaq también se mantiene cerca de máximos y el Dow Jones cerró en zona récord. El impulso ha venido sobre todo de la tecnología y de las acciones ligadas a la IA, con nombres como HPE, Marvell y el complejo de semiconductores volviendo a captar flujos. El índice de semiconductores de Filadelfia ha llegado a subir cerca de un 90% desde los mínimos de marzo de 2026, una cifra que explica bastante bien por qué el mercado no está subiendo por casualidad.

La primera lectura es positiva: cuando un índice grande sube nueve días seguidos, normalmente hay fuerza de fondo. No es fácil encadenar una racha así si el mercado está completamente roto por dentro. De hecho, muchas rachas largas no terminan en un desplome inmediato, sino en una fase de consolidación o en una subida más lenta. El mercado no suele pasar de euforia a desastre en línea recta. Antes suele cansarse, estrecharse y dar señales de fatiga.

La amplitud del mercado genera dudas

Y algunas señales ya están ahí.

El dato más delicado no es la racha en sí, sino la amplitud. El S&P 500 ha subido durante nueve sesiones, pero durante seis sesiones consecutivas hubo más acciones cayendo que subiendo dentro del propio índice. Algunos lo han llegado a llamar la “paradoja de amplitud”: el índice sube, pero no lo hace porque todo el mercado participe, sino porque unas pocas acciones de gran peso impulsan el mercado. Esa combinación no invalida el rally, pero sí lo hace más vulnerable.

Esto encaja con lo que se viene viendo durante las últimas semanas. El mercado no está en modo “todo sube”. Está en modo “sube lo que tiene historia clara”. Y ahora mismo la historia clara es IA, chips, servidores, capex tecnológico y megacaps. Tecnología pesa cerca del 40% del S&P 500, y las diez mayores acciones también rondan el 40% del índice. Eso significa que una parte pequeña del mercado puede sostener el índice durante bastante tiempo. También significa que, si esa parte toma una pausa, el índice puede corregir aunque no haya una mala noticia macro evidente.

Qué nos enseñan las rachas históricas

¿Qué nos dicen otros episodios? Históricamente, las rachas de este tipo suelen tener dos lecturas. A muy corto plazo, aumentan las probabilidades de pausa, porque muchos compradores ya han entrado y el mercado necesita digerir. Pero a medio plazo, las rachas largas suelen estar más asociadas a fuerza que a debilidad. Bespoke ha señalado en otros análisis que las rachas de varias sesiones positivas tienden a ir acompañadas de retornos posteriores razonablemente constructivos, aunque con riesgo de retrocesos tácticos cuando el índice entra en zonas de sobrecompra.

La comparación con ciclos anteriores también invita a no precipitarse. En mercados alcistas fuertes, las rachas largas aparecen porque los gestores que están infraponderados se ven obligados a entrar. No compran porque el precio sea barato. Compran porque el índice no espera. Eso suele alimentar movimientos persistentes, especialmente cuando hay máximos históricos y narrativa dominante. En cambio, en fases más maduras, estas rachas pueden convertirse en el último tramo de un movimiento antes de una corrección. La diferencia está en la amplitud, los beneficios y los bonos.

Los bonos siguen siendo el principal riesgo

Ahora mismo, el punto más tenso son los bonos. Si los rendimientos vuelven a tensarse, el rally tecnológico tendrá menos margen de error. Las valoraciones de crecimiento aguantan mejor cuando el mercado cree que los beneficios van a sorprender, pero sufren si el coste del capital vuelve a subir con fuerza. Por eso el S&P puede seguir avanzando, pero cada nuevo máximo exige más confirmación. No basta con que la IA siga siendo una buena historia. Tiene que seguir traduciéndose en ingresos, márgenes y guidance.

Qué esperar desde el punto de vista técnico

Técnicamente, una racha de nueve sesiones suele aconsejar más paciencia que persecución. Comprar después de nueve velas verdes seguidas rara vez es el punto más óptimo. Lo más sano sería ver una pausa, una pequeña contracción de volatilidad o una consolidación lateral que permita al mercado construir una nueva base. Si después rompe esa figura con fuerza, el movimiento tendría más calidad. Si, por el contrario, pierde los mínimos recientes con aumento de volatilidad, el mercado estaría avisando de que la racha ha perdido fuerza.

Conclusión

La lectura práctica sería esta: el rally sigue vivo, pero está cada vez más dependiente de pocos nombres. Mientras tecnología y semiconductores sigan sosteniendo beneficios y los bonos no presionen demasiado, la tendencia puede continuar. Pero después de nueve sesiones consecutivas al alza, el riesgo ya no está en que el mercado sea débil. El riesgo está en que se ha vuelto demasiado estrecho. Y cuando una subida depende de pocos hombros, conviene mirar no solo cuánto sube el índice, sino quién lo está cargando.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.