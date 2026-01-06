El S&P/BMV IPC de México retrocede 0,5% tras un inicio positivo

El S&P/BMV IPC retrocede cerca de 0,5% tras perder tracción durante el día, en un movimiento que luce más como toma de utilidades táctica que como cambio de tendencia.

La bolsa mexicana S&P/BMV IPC retrocede cerca de 0,5%, luego de un inicio de jornada positivo que fue perdiendo tracción a lo largo del día. Más que un cambio de tendencia, el movimiento luce como una toma de utilidades táctica tras el buen desempeño reciente, en un contexto donde el apetito por riesgo global se mantiene firme y Wall Street continúa marcando máximos históricos.

La corrección se concentra en acciones específicas, con Quálitas (-4,6%), Volaris (-2,6%) y Genomma Lab (-2,4%) liderando las caídas, mientras Becle (+3,3%), Industrias Peñoles (+3,0%) y Grupo México (+2,3%) aportan soporte al índice, reflejando una rotación sectorial más que una salida generalizada de flujos.

Telón de fondo mixto entre impulso externo y cautela local

Desde el ángulo fundamental, el mercado local sigue operando con un telón de fondo mixto. Por un lado, el entorno externo es constructivo, con bolsas estadounidenses en rally apoyadas en expectativas de recortes de tasas de la Fed y un fuerte desempeño del sector tecnológico y de semiconductores, lo que suele favorecer el apetito por activos de riesgo en mercados emergentes.

Por otro, los inversionistas mantienen cautela ante factores idiosincráticos, como el ruido político regional y eventos corporativos relevantes. En este marco se inserta la noticia de Televisa, donde la venta de una participación relevante por parte de Emilio Azcárraga Jean a ejecutivos clave introduce ajustes tácticos en el papel, que hoy cae cerca de 0,6%, pero no altera de forma significativa el balance del índice, dado su peso relativo y la lectura de largo plazo sobre gobierno corporativo y reordenamiento estratégico.

Análisis técnico de la bolsa de México

En M30, el IPC muestra una sesión de ajuste que se entiende mejor como enfriamiento de corto plazo que como giro de tendencia. Tras el máximo intradía reciente, el precio perdió impulso y volvió hacia la zona media del rango, con las bandas de Bollinger estrechándose respecto del tramo de expansión previo, una señal típica de mercado que pasa de impulso a consolidación. El comportamiento sugiere que la caída de hoy se explica más por toma de utilidades y rotación interna que por ventas indiscriminadas, algo consistente con el hecho de que hubo ganadores claros como Becle, Peñoles y Grupo México aun cuando el índice se tiñó de rojo.

En H4, la foto es más estructural y mantiene un sesgo constructivo. El índice sigue por encima de la media de 200 periodos, que continúa ascendiendo y funciona como ancla de tendencia, mientras la media de 50 acompaña el movimiento y marca el soporte dinámico más cercano. Lo relevante aquí es que el retroceso actual luce como un pullback dentro de un tramo alcista mayor, y no como ruptura de soporte, siempre que el precio conserve la zona de referencia que se ve alrededor del último piso marcado antes del rebote.

