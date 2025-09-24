El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, señala que son posibles recortes agresivos de tasas por parte de la Fed

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, hizo hoy comentarios sobre la economía estadounidense y las tasas de interés. A continuación, el desglose de sus declaraciones: “Nos reuniremos nuevamente con China en octubre y noviembre.”

“Ciertos productos químicos y motores de aeronaves podrían usarse como palanca en las conversaciones con China.”

“Estados Unidos es vulnerable en algunas industrias, necesita reforzarse.”

“Los minerales raros de China siguen fluyendo.”

“Estamos avanzando en Fannie Mae y Freddie Mac.”

“No sé si habrá cierre del gobierno la próxima semana.”

“Estamos trabajando en un plan para los empleos reemplazados por la inteligencia artificial.”

“Veremos qué ocurre con este auge de la IA.”

“Creo que veremos una caída sustancial de la inflación.”

“Estoy menos preocupado por una recesión.”

“Powell debería haber señalado un recorte de 100–150 puntos básicos.”

“Concluiré la primera ronda para la primera semana de octubre.”

“Realizaré muchas entrevistas para la Fed la próxima semana.”

“Algunos candidatos a la Fed me sorprendieron.”

“Las revisiones del empleo muestran que algo estaba mal.”

“Me sorprende que el presidente de la Fed, Powell, no haya señalado un destino para las tasas de interés.”

“Las tasas son demasiado restrictivas y deben bajar.”

“No estoy seguro de por qué Powell ha dado marcha atrás un poco.”

“Estamos entrando en un ciclo de flexibilización.”

“La Fed ha mantenido las tasas demasiado altas durante demasiado tiempo.”

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.